20歲胡姓男大生今（7日）下午5時許，騎機車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎撞擊正要過馬路的69歲李姓男子。（翻攝畫面）

20歲胡姓男大生今（7日）下午5時許，騎機車行經新北市蘆洲區環堤大道，不慎撞擊正要過馬路的69歲李姓男子，李男倒地後頭部重創、當場失去生命跡象，經送往新光醫院搶救，經急救後仍宣告不治，警方已調閱監視器進一步釐清。

據悉，胡男騎乘普通機車行經蘆洲區環堤大道、往成功國小方向，不慎撞上正要過馬路的李姓男子，由於衝擊力道相當大，機車車頭車殼碎裂、零件散落一地，警消獲報抵達時，李男已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。胡男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。