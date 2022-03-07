高雄市仁武區7日晚間6時吹起一陣強風，吹倒仁武區仁雄路87號前的路燈，路燈傾倒時壓倒一排共8部機車，幸無人員受傷。一旁的機車騎士心有餘悸。

仁武警方表示，澄觀派出所接獲報案指路燈倒塌，警員到場查看為路燈因不明原因地基斷裂倒塌，致路邊停放機車倒下共計8台機車損壞，幸無人員受傷。

仁武警方在現場警戒防制意外發生，並及時通報相關單位到場處理。