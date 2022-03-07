風好大！路燈不敵強風倒塌壓毀8機車 高雄騎士怕爆 21:002022/03/07 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一陣強風導致高雄市仁武區路燈倒塌，波及一旁的一排機車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市仁武區7日晚間6時吹起一陣強風，吹倒仁武區仁雄路87號前的路燈，路燈傾倒時壓倒一排共8部機車，幸無人員受傷。一旁的機車騎士心有餘悸。 仁武警方表示，澄觀派出所接獲報案指路燈倒塌，警員到場查看為路燈因不明原因地基斷裂倒塌，致路邊停放機車倒下共計8台機車損壞，幸無人員受傷。 仁武警方在現場警戒防制意外發生，並及時通報相關單位到場處理。 雙載闖平交道 遭火車撞飛幸輕傷 道路縮減害摔車骨折 他提國賠求償45萬遭駁回關鍵曝 #路燈 #強風 #仁武區 #倒塌 #機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未繫安全帶逃逸翻車 遭逮搜出毒品、子彈 04:102022/03/06 地方新聞 妹要考機車駕照 他一支粉筆三合院秒變考場 網全跪了 11:382022/03/07 生活 興達電廠退休課長離奇失蹤！致電家人哭喊迷路秒失聯 生死未卜 15:142022/03/07 社會 高雄湖內驚天巨響 竟是強風颳倒15公尺巨樹 19:362022/03/07 社會 中市大樓火警1墜樓命危1摔機車上輕傷 5人送醫 18:192022/03/06 社會 機車三寶硬侵2人遭台鐵區間車撞飛 闖平交道原因曝光 07:282022/03/05 社會 他見路燈撞進家報警遭回「別惡作劇」 網笑：要修桿了 20:332022/03/06 社會 機車廂狂冒白煙自燃影片曝光 原廠技師1理由嘆氣拒保固 20:322022/03/04 社會 影》偷車賊用簽字筆把車牌「9」竄改「8」 被攔查竟加速逃逸 17:252022/03/04 社會 台南2人闖平交道遭列車撞 機車雙載緊急送醫搶救中 21:432022/03/04 社會 桃園綠色生活悠遊節 花海美不勝收 04:102022/03/06 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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