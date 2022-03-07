3月3日全台大停電，讓不少民眾叫苦連天，國民黨醫療委員會主委蔡明忠今(7日)痛批，臺中火力發電廠長期超量排放有害氣體及大量污水，嚴重破壞自然環境，傷害臺中市民健康，台中市長盧秀燕祭出鐵腕開罰234萬，盼台電能自省改正，但中央政府不僅忽視盧市長的善意與努力，更罔顧中部地區居民的健康，此時此刻，不見中央政府有任何檢討臺電的聲音，尚有餘力準備選舉，卻一點也不著急民眾正被臺電污染給危害，有如此政府，著實令人痛心難過。

蔡明忠表示，臺中火力發電廠長期超量排放有害氣體及大量污水，嚴重破壞自然環境，傷害臺中市民健康，盧秀燕市長上任後，屢次規勸無效，旋即祭出鐵腕開罰234萬，盼台電能自省改正，但中央政府不僅忽視盧市長的善意與努力，更罔顧臺中市民、中部地區居民的健康，竟聯手民意代表、積極為臺電脫罪護航，並以各種手段攻訐盧市長，寧可把時間用來打官司，也不願做出有效的改善措施。所幸「正義或許會遲到，但從來不會缺席」，日前司法判決定讞，中火必須繳交234萬罰款，司法認為，中火排放空污廢水，已明顯造成魚類呼吸受阻死亡，並影響水生植物行光合作用，情節重大，理應受罰。

前幾天，臺電又再次驚爆全臺性的大停電，造成上百億的產業經濟損失，凸顯政府綠能政策的執行不力，又過度依賴火力發電的種種弊端。臺中市民為了供給全臺發電，犧牲自己乾淨的肺去淨化中火的空污，這樣的悲情與無奈，臺電與中央政府還要漠視多久？

蔡明忠強調，站在醫界的立場，實在憂心市民的健康將葬送在嚴重錯誤的能源政策上，今日政府所種下的惡因，將由世世代代的臺灣百姓承擔，呼籲政府不要再以鐵石心腸對待臺中市民，摸摸自己的良心，這樣做，對嗎？