英國抵押貸款機構Halifax周一公布，2月房價月漲0.5％，致使房屋均價年漲10.8％來到278,123英鎊，寫下2007年6月、亦即全球金融危機爆發前以來的最大年增幅。自2020年防疫措施首次解封後，英國房市日趨火熱，係因居家上班帶動換大房子需求，加上政府減稅優惠將於今年9月底到期之故。