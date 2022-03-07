低空飛行的俄軍米-24武裝直升機遭可攜式導彈擊落

根據連日來在推特上流傳的照片顯示，俄空天軍在3月5日進攻烏克蘭時遭遇災難性一天，從網上訊息初步統計，俄軍當天在烏克蘭上空可能損失了多達10架戰機。大陸軍事專家分析稱，之前被看好的俄國空天軍遭遇重創有2大直接因素：一是飛行、攻擊高度比較低；二是白天作戰較多，烏方的可擕式防空導彈得以發揮戰力。

美媒《動力》網站「戰區」頻道指出，根據公開資訊，在26小時內，俄空天軍在烏克蘭被擊落了1架蘇-30SM多用途戰鬥機、2架蘇-34戰術轟炸機、2架蘇-25攻擊機、2架米-24/米-35和2架米-8直升機以及1架Orlan-10小型無人駕駛飛機。相關訊息還有影片或照片佐證，雖然不見得是一天之內的戰果，但俄空天軍當天在烏克蘭遭重大損失是可以確定的。

Definite list of Russian Air Force losses over #Ukraine in the past 26 hours:



- 1x Su-30SM multirole aircraft (pictured)

- 2 Su-34 strike aircraft

- 2 Su-25 close air support aircraft

- 2 Mi-24/35 attack helicopters

- 2 Mi-8 transport helicopter

- 1 Orlan-10 UAV pic.twitter.com/I2JIj19BUD — Oryx (@oryxspioenkop) March 5, 2022

中國軍事專家張學峰分析稱，相比西方空軍近年的戰鬥表現，俄空天軍存在明顯差距，這首先體現在損失戰機數量多，其次是出現多名飛行員被俘和傷亡的情況。而西方戰機即便被擊落，飛行員往往也能得到及時營救。

張學峰指出，俄空天軍損失的飛機種類很多，其中蘇-30SM是以制空作戰為主的多用途戰鬥機，用於執行護航、奪取制空權任務；蘇-34主要用於縱深遮斷、防空壓制以及打擊關鍵要害目標的任務；蘇-25主要用於對地面部隊進行近距離空中支援。另一方面，多架飛機被擊落也從側面說明俄軍飛機出動次數增加，用於加強對地面目標的打擊。

不過，張學峰認為，相比此前西方參與的幾次局部戰爭，俄軍這次面對的對手更強、作戰規模更大。美國等西方國家本世紀以來介入的局部戰爭中，最強的也不過是伊拉克，當時伊拉克經歷長時間封鎖、制裁，沒有後援，已經沒什麼像樣的航空兵和防空力量了。而近年西方對敘利亞發動的空襲，總體上目標有限，用導彈即可完成任務。而一般對空軍而言，高強度作戰中損失飛機並不令人感到意外。通常在戰場上需要具備系統性優勢和裝備上的跨代優勢，才能換來相對較小的損失。

他表示，具體來看，俄軍機被擊落有兩個直接原因：第1個是飛行、攻擊高度比較低，特別是直升機。而可擕式防空導彈最大射高在3000米左右，足以覆蓋低空、超低空飛行的俄羅斯戰機。此外，超低空飛行還面臨小口徑高炮等多種多樣的威脅，很難避免損失。

一架俄軍戰機遭擊中後撞上一幢建築物，連日來俄空軍損失慘重。（圖／推特@wobblytimer）

第2個原因是白天作戰較多。現有視頻顯示俄軍機幾乎都是白天被擊落。由於可擕式防空導彈通常並不具備夜間作戰能力，因此俄方如果在夜間行動，應該能大幅減少被擊中的情況。

A Russian-fascist plane was shot down yesterday over Kharkov and fell on the territory of the Kommunar plant. One pilot was killed. The second catapulted. He's already been caught.#Ukraine #UkraineRussia #UkraineRussianWar #Украина #Україна pic.twitter.com/vZufQth8Ns — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) March 7, 2022

張學峰認為，俄羅斯戰機之所以堅持進行低空飛行，可能是因為缺乏足夠數量的機載精確制導武器，特別是防區外發射武器，而不得不更多地使用無制導武器。後者必須降低高度才能較為準確地對地打擊。

Russian plane shoot-down with its pilot captured by Ucranian forces. pic.twitter.com/0CnW54h59Y — Northman (@Northma14262368) March 5, 2022

他還表示，俄軍目前在戰場上沒有大規模使用精確制導武器可能並非耗盡儲備，有可能是為應對更大規模的後續戰鬥而「省著用」，畢竟俄烏衝突進行的時間並不算長。此外，也可能是由於俄軍仍沒有對烏克蘭的大型防空導彈系統完成摧毀和壓制，烏克蘭仍然擁有一定數量的「山毛櫸」導彈、S-300等防空系統，俄軍不得不在必要時通過低空方式躲避其探測，以形成攻擊的突然性。至於俄軍多在白天而非夜間執行任務，主要是因為缺少夜間作戰的技術裝備和相關訓練。歸根結底，是缺少足夠的資金。