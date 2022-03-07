中央氣象局發布低溫特報，今(7日)大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，今晚至明天(8日)清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，各地氣溫較低，台南以北及宜蘭恐下探10度以下；周三(9日) 白天起大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升。

冷氣團挾鋒面襲「低溫探11度」 李富城一圖揭轉晴回暖時間

明天(8日)西半部及東北部天氣較冷，低溫只有12、13度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約14、15度，白天陽光出來後，北台灣及花東高溫約19至21度，中南部高溫22、23度，但太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷；東半部地區及基隆北海岸仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫特報。(圖/氣象局)

周三(9日)清晨在輻射冷卻加持下，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，天氣普遍較為舒適、溫暖；周三至下周一(14日)各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，只有東半部地區有零星短暫雨。

15日至17日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。