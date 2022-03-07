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騎乘機車要小心，以免樂極生悲，有網友在臉書上傳一部7秒影片，從影片可看見2女雙載，女騎士很開心的搖晃機車欲想「翹孤輪」，豈料，下一秒見後座女乘客雙腳大開摔落地面，還聽見「喀」的一聲；網友表示「那很痛」、「看到內褲」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他上傳1部7秒影片表示「不讓網友失望」，從影片中可看到1名女騎士載著女伴，女騎士很開心的上下搖著機車想要「翹孤輪」，後座女伴還跟她有說有笑，下一秒後座女子突然重心不穩網後摔，摔落在地上時，還聽見「喀」的一聲，影片隨即結束。

有名女子開心騎著車欲翹孤輪，此時後座女乘客似乎被頂到摔落地面；網友表示樂極生悲。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「那個很痛」、「摔下去的聲音真的很紮實」、「聽到摔豬肉的聲音」、「樂極生悲這個成語就是這樣來的」、「這一摔嚴重了」、「愚蠢的行為，活該」、「太好笑了，我一直重播」、「腰椎重創，好可怕的聲音」、「一不小心會癱瘓，請勿學習」、「真是交友不慎，豬隊友」。

另外有網友討論後座女乘客摔下去的慘況「看到內褲」、「87%是白色，10%是肉色，開個灰色給他」、「幫哥抓重點了」、「白色的」、「看到一字馬了」、「好白的小褲褲」。