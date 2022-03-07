女星葉全真從電影轉戰電視劇發展不俗，還曾與陳昭榮共同創業15年，締造年收破億的營業額，完全是女強人。忙於工作的同時，她不忘經營社群平台，近日曬一張自拍照，卻被網友直指修修臉，對此葉全真親自回應了。

葉全真上次在臉書PO文已是2月1日，事隔1個多月，昨（6日）她終於更新動態，寫道：「太久沒更文，似乎快喪失書寫能力……只是來報個平安而已……。」同時上傳一張漂亮的自拍照，畫面中，葉全真放下一頭波浪捲長髮，對著鏡頭淺淺一笑，膚質看起來吹彈可破、白嫩光滑，完全看不出年過半百，不只星友兵家綺猛誇：「依然是這麼美麗動人！」其餘網友也紛紛讚賞：「姐姐好像長肉肉了，氣色狀態好好唷」、「是正妹女神」、「年輕時的偶像」等。

此時，忽然有位網友提出質疑：「臉有補東西吼？這樣好看多了」，葉全真看到這則留言，不諱言地表示：「有開美肌程式啦！」想不到這名網友反駁：「妳之前也都有開啊，而且現在哪支手機沒有美肌？」還批評葉全真「臉實在瘦到不好看，臉瘦到看起來超可憐的，有補東西也沒關係，現在哪個女生不補。」

面對網友咄咄逼人的進攻，葉全真正向看待，自嘲：「照騙當然要挑好看的po啊！本人還是很難看的啦！」高EQ的反應超圈粉。