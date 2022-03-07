俄羅斯入侵烏克蘭後，隨即遭美國實施金融制裁，對象涵蓋俄羅斯大型銀行與俄羅斯主權債券，包括穆迪、惠譽、標準普爾等信評機構也將俄羅斯債券打入垃圾級。美國耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）警告，一旦俄羅斯倒債將衝擊所有新興市場，中國不可能毫髮無傷。

羅奇6日接受CNBC節目訪問表示：「如果俄羅斯無法履行債務，會對全球新興市場的主權債產生廣泛的外溢效應，中國不可能毫髮無傷。」他認為俄羅斯侵略烏克蘭後，中國承受不了與俄羅斯保持緊密的結盟關係，「中國越早和俄國切割愈好，我們將密切關注此事」。

美國、英國與歐盟相繼對俄羅斯祭出制裁措施，但中國表明無意跟進。在聯合國大會表決譴責俄羅斯的決議案時，中國則是選擇棄權。

美國國務卿布林肯透露，美國及其盟友考慮禁止進口俄羅斯石油和天然氣，國際油價應聲飆漲，布蘭特原油期價格7日一度升抵近140美元的14年高點。

羅奇認為，高油價一定會引發停滯性通膨，這對各國央行造成壓力，可能因此大幅升息，但這個趨勢會維持多久仍待觀察。