303大停電，經濟部工業局轄管的園區、加工出口處轄管的科技產業園區，區內廠商都受到影響。截至4日的統計，工業局轄區內業者因停電造成損失、損失金額約2億元、科技產業園區內業者也有累計約6億元的損失，但區外的石化業最為慘重，預計有約50億元的損失，合計經濟部轄管工業區、科技產業園區及週邊，合計就有近60億元的損失。

另外，據了解，工業區外鄰近的石化產業受損相當嚴重，官員表示，石化業為連續性製程，須逐一檢查修復，以及要透過燃燒塔排放清理堵塞在管線內的原料及半成品後，在確保工廠安全無虞下，才能重新開爐啟動作業。據石化公會表示整體災損仍在統計中，預估超過50億元。

3月3日興達電廠開關場因人員操作疏失，造成全台停電，共有549萬戶受影響，停電時間長達12小時，民生、產業均深受其害，產能被迫中斷。經濟部工業局轄管的園區、加工出口處轄管的科技產業園區，區內廠商也成為受災戶。據統計，工業局轄區內損失金額為1.97億元；科技產業園區因為幾間24小時產線的電子零組件廠受傷嚴重，讓整體金額高達5.6億元。