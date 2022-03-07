台灣人究竟有多愛吃和牛？！築間餐飲集團旗下堪稱最難訂位的「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」兩大餐飲品牌，2021年創下年營收破6億元的好業績，換算起來，一年吃掉超過2,000噸的和牛！「本格和牛燒肉放題」趁勝追擊、今年預計進駐秀泰台中站前店開設新店，持續擴大中部吃到飽餐飲市場版圖！

築間餐飲集團表示，網友評論台中必朝聖的「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒烤放題」，自2020年推出兩個吃到飽品牌，就深受消費者歡迎。看準台中人喜愛高質量和牛，還加碼推出，有之和牛鍋物凡消費每人加價99元，即可享火烤兩吃且吃到飽的服務，平日午餐每人538元起，搭配每日限量日本A5和牛359元一份，除了無限自助吧，不用千元即可享用頂級肉品，相當超值。

此外，本格和牛燒肉凡消費每人加價39元，享火烤兩吃，另提供鮮切美國特級羽下的專屬桌邊服務，承襲日本匠人刀工的精神服務，尊榮感十足。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，當初是自己愛吃和牛，與廚藝總監赴日把關鍵醃肉獨家秘方的醬料學回來，經試驗50種以上的油品，最後才調配出屬於台灣口味的極品，決定將這得來不易的頂級食材展店分享給大眾，沒想到主打和牛吃到飽的方式，一開店就大受消費者歡迎，後續加碼火烤兩吃的服務，反應更是熱烈。

台中人愛吃和牛的程度，從大里區德芳南路一連開設築間、本格和牛、有之和牛3家門店，打造大里美食一條街，可看出台中餐飲市場蓬勃可期；而築間餐飲集團今年還要在秀泰台中站前店開設「本格和牛燒肉放題」，鎖定到商場逛街購物、看電影的民眾。