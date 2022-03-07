宏達電與台灣微軟宣布共同推出國產雲原生5G企業專網解決方案，協助全球企業極大化5G與邊緣網路的發展，並落實VR、AR應用多元化，此外，透過微軟的全球資源挹注，能進一步協助宏達電拓展海外市場，並滿足大型企業客戶對整合5G與WiFi的混合型專網需求。

5G專網成為台灣伺服器、網通業者打入電信設備市場的切入點，看好5G專網未來的商機無限，宏達電已經針對5G專網開發出RAN軟體，搭配資策會提供的核網軟體、廣達的伺服器硬體、明泰旗下的辰隆的基地台、優達交換器等，一起打造台灣5G專網國家隊，著眼於滿足中小企業、純5G專網需求。

為了進一步服務擁有5G專網與WiFi網路的混合型網路客戶，以及規模更大的企業，宏達電與微軟宣佈將攜手推出5G企業專網解決方案，台灣微軟表示，這套解決方案整合微軟Azure電信業軟體、邊緣網路產品及既有AI、IoT等雲端服務混合雲方案，提供超過60個虛擬化網路功能（VNF）及雲端原生網路功能（CNF）虛擬網路。

宏達電與微軟達成5G專網合作協議後，在先前宣布的合作案方面，宏達電表示，5G專網為開放式架構，與資策會一起開發、針對中小企業與單純5G企業專網的合作案，以及採用泰雅科技核網軟體的行李箱型行動5G專網合作案，都會繼續進行，打造5G專網所需的伺服器硬體目前則改為優先與美超微合作，希望能夠透過與微軟的合作，將基地台、交換器等台灣硬體合作夥伴一起帶向國際5G專網市場的初心不變。