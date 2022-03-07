為避免吸食笑氣影響國人身心健康，環保署自2020年起公告笑氣為列管關注化學物質，截至今日全國沒入笑氣鋼瓶達1851支，其中查獲以氬氣名義進口的笑氣高達94公噸，環保署表示，94噸足以讓全體國人吸食一整年，要是進來了後果不堪設想。

笑氣(一氧化二氮)具有麻醉效果，吸食後具亢奮感，但會導致血液及神經系統異常，2012年至2018年有9例因吸食笑氣造成脊髓神經退化嚴重受損案例，吸食笑氣濫用更會嚴重影響青少年身心健康，因此2020年10月30日環保署公告笑氣為我國第一個列管關注化學物質。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，笑氣公告列管截至今年2月28日，全國環保單位稽查件數894件笑氣違規事項，並裁處562件，沒入笑氣鋼瓶1425支，合計罰鍰1779萬元，而截至今日笑氣鋼瓶已沒入1851支。

謝燕儒指出，環保署與關務署第一次聯合邊境合作就查獲以氬氣名義進口的94公噸笑氣，「94公噸是什麼概念呢？這樣的量足夠讓全部台灣民眾吸食一整年，要是沒有查獲，後果不堪設想」。

為保護年輕學子身心健康，除了加強各級學生宣導外，校安中心通報系統也掌握學生濫用情形，自2020年10月份公告列管後，濫用事件自2020年的63人，到了2021年降至25人。