三星宣布，鼓勵學子運用STEM（科學、科技、工程、數學）解決當地問題的「Solve for Tomorrow」競賽，台灣今年邁入第三屆，今年台灣三星延續「新思維，心技術，共創星未來」競賽主題，邀請全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生，為「永續社會」及「永續環境」議題提出具發展潛力的特色提案。

Solve for Tomorrow為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，鼓勵全球青年運用STEM知識揮灑創意，台灣三星表示，該競賽於全球推行12年來，已有30多個市場、近200萬學生熱情參與，台灣自2020年開辦，今年已邁向第三屆。

台灣三星表示，本屆競賽希望能夠提高創意點子落實的可能性，也因此，進入複賽的隊伍，均能參與設計思考與創新設計流程工作坊，並獲得線上影音課程資源，不同的是，今年台灣三星更與社會創新平台合作，安排專業導師從旁協助並引薦將計畫實際驗證的場域和機會，讓參賽學生們獲得更實質的幫助。

台灣三星本屆邀請的決賽評審團包括台灣教育重要推手葉丙成、台大創創中心執行長曾正忠、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、 5%Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤等，將根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標作為評選標準。

台灣三星第三屆Slove for Tomorrow競賽於即日起開放報名、4月29日截止，決賽預計於12月2日登場，將選出最終優勝隊伍5組，總獎額超過100萬元。