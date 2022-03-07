今有2架共機侵擾西南空域 空軍廣播驅離 21:352022/03/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有2架-殲16機，侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。昨天則有1架殲-11機。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 美代表團今訪台 7架共機侵擾西南空域 今3架共機侵擾西南空域 卡28反潛直升機首度出現 #共機 #侵擾 #架次 #2架 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今2架共機侵擾西南空域 空軍派遣空中巡邏兵力應對 17:132022/02/23 政治 今1架共機侵擾西南空域 空軍廣播驅離、防空飛彈追蹤監控 20:352022/02/17 政治 暑假前觀光難鬆綁... 日航開第一槍 大砍台日519架次 04:102022/02/16 產業特刊 同島一命 要Watch披羊皮的共機 04:102022/02/15 政治要聞 美前國務卿蓬佩奧昨訪台 共機未擾台 14:242022/03/03 政治 共機試探 吳斯懷籲國軍秉三不原則 04:102022/02/15 政治要聞 陸軍機30米低空侵擾我空域 疑「武直-10」二度現身 10:222022/02/16 政治 中共軍艦蘭嶼現蹤 海軍全程掌握 04:102022/03/04 政治要聞 7架共機今侵擾西南空域 運-8反潛機觸及東部防空識別區 19:272022/02/28 政治 陸反潛直升機首度擾台 學者解讀戰術意義 22:072022/02/16 政治 社評／兩岸都要認真避戰 04:102022/02/19 焦點新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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