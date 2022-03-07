50歲女星鄭家榆22年前因演出《懷玉公主》而紅遍兩岸，她曾與港星孫耀威從戲裡愛到戲外，秘戀一年多後鄭家榆竟無預警「被分手」，讓她療癒了長達5年才走出情傷。日前鄭家榆出了一本半自傳散文書《開始愛》，內容從她的過往經歷發想隨筆，當中最引人關注的莫過於「男朋友」章節，她紀錄了從初戀到踏入演藝圈經歷的情路，其中鄭家榆還特別點出「2000年那一段」，不免讓人想起當時她與孫耀威的那段戀情。

根據香港《星島日報》報導，近期鄭家榆推出半自傳散文書《開始愛》，書中她從不圓滿的童年一直寫到赴美讀書時的飄泊生活等，其中有不少篇幅提及過往戀情，尤其「2000年那一段」，她寫道：「原來那種毫無預警之下的分手方式，在我心中比出軌、比分分合合⋯⋯不對！他連分手都說不出口，只說了一句：『我想要冷靜一段時間』，然後就再也找不到人。這種人間消失的方式，對於我這樣一個很容易『不安』的人其實更恐怖。」

鄭家榆和孫耀威合作《懷玉公主》擦出愛火，她為他花5年療情傷。（圖／微博）

鄭家榆從現在的角度覆盤這段感情，她感嘆道：「現在回想起，我真的很感激那段緣份，他在我的人生中演了一個很重要的角色，並不是因為我有多愛他，而是他讓我看見了我有多不愛自己。」，雖然毫無預警之下「被分手」，讓她心碎到再也拼不回，但最終仍選擇在書中與這名男子和解。

綜合種種事蹟加上精準的時間點，雖然鄭家榆並沒有指名道姓，但看到書中描述的人都知道她所說就是孫耀威。當年兩人因戲結緣，無奈孫耀威不肯公開，直到隔年才由鄭家榆單方面宣布分手，這段感情才正式攤在螢光幕前，之後也傳出她為此選擇宣布息影，但隨後遭到否認，她表示是因為燒傷和家事才會淡出演藝圈。