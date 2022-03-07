【愛傳媒兒童與閱讀專欄】

日本推理兒少小說

兒少家長常常提問，我的孩子喜歡閱讀偵探推理小說，是否有建議書單？

筆者透過傅博先生的作品《謎詭．偵探．推理：日本推理作家與作品》(獨步文化)，開始尋找和東方文化接近的日本推理大師的作品，延伸閱讀找出兒少小說，推薦給台灣的孩子。同時筆者跟著兒少開始閱讀推理小說，涉入推理類型通俗文學世界。

在日本大師作品中，本格推理大師江戶川亂步為小學高年級及國中孩子創作「明智小五郎」系列，每本小說呈現一個案件，故事線較為單純。案件先由事件(提問)開始，進行一連串追查過程，最後將推理謎底揭曉。偵探為明智小五郎及貼近孩子的少年助手小林芳雄擔任。

這系列書單，可先從江戶川作品《怪人二十面相》開始搜尋，依各種出版社譯寫文字簡易程度不同選書。台灣系列翻譯約二十六本。

另外，孩子們熟悉的名偵探柯南(漫畫周邊書籍)，《推理要在晚餐後》(尖端)系列，也適合國小孩子閱讀。

台灣推理兒少小說

台灣推理兒少小說，多以小學中、高年級作為閱讀對象，校園故事為主，文化環境相對熟悉。這部分可分為短篇推理合輯和翁裕庭書寫的系列推理小說。

短篇推理合輯，如《動物星球偵探事件簿》(小麥田)、《推理要在放學後》(小麥田)，各由不同類型風格兒少作家書寫，如童話作家、橋樑書作家、中國文學奇幻小說作家、推理作家翁裕庭等等，涵蓋類型多元，例如童話透過想像書寫推理故事，閱讀年齡層即可往下延伸，因此中年級孩子也適讀。

翁裕庭作家則為筆者追蹤的台灣兒少推理小說創作者。主角多為小學高年級孩子擔任，由於描寫台灣校園生活與文化，孩子閱讀容易上手。作家作品有長篇及短篇合輯，文字簡潔，相當好讀。長篇如商周出版《尋找被詛咒的彩畫》、《尋找傳說中的奇人》;短篇合輯，如遠流近期出版的《少年一推理事件簿1-再見青鳥》上、下。短篇合輯推理，每則推理短篇小說帶有一個物理或者生物、化學、大氣科學等等自然科學破案原理，將學校所學應用在生活上，貼近目前教育所謂的「素養式學習」。故事主角六年級黃宗一，本身就是西方古典美學對稱與和諧主義的信奉者，從他對新學校教室的空間觀察，班級座位選擇、自身裝扮的對稱性，和西方希臘帕德嫩神廟建築時期起，講求的對稱與均衡美感概念，在台灣孩子生活中體現，同時成為未來連結西方古典美學的基礎。

較高年級，如國中、高中學生，筆者推薦博識出版社的《和騎士度過的那一夜（第十七屆台灣推理作家協會徵文獎作品集）》、《偵探在菜市場裡迷了路（第十八屆台灣推理作家協會徵文獎作品集）》。中學生持續往上閱讀，溫世仁武俠小說獎短篇合輯，如明日工作室《我的短刃抽出，便是長長的一生》及其他長篇大獎作品，應該可以逐漸接觸台灣多元推理系譜。

小結

推理小說大眾還包括歐美推理兒少小說，如柯南道爾的福爾摩斯系列，此系列小說分為譯寫版本及原版，目前國中小孩子多閱讀譯寫版本。中學孩子，阿嘉莎‧克莉絲蒂的作品相當適合，惟譯筆閱讀難易不同。或許可以從《一個都不留》(遠流)重複性結構的推理長篇開始閱讀，較容易上手。

推理小說既為大眾通俗文學的一支，故事容易為讀者接受。筆者舉隅為筆者閱讀或者課堂上備課的作品，面對大眾市場的百花齊放，必有遺漏與遺珠。此外，仍有許多推理小說未必以「推理」作為書名。筆者期待拋磚引玉，讓孩子有機會接觸多元且適讀的推理小說。

作者為教育部台東大學兒童文學所博士、台南市智慧森林兒閱會理事長

圖像出處：黃愛真攝影

●出自博客來網站黃愛真書評

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場

翁裕庭作家則為筆者追蹤的台灣兒少推理小說創作者。主角多為小學高年級孩子擔任，由於描寫台灣校園生活與文化，孩子閱讀容易上手。作家作品有長篇及短篇合輯，文字簡潔，相當好讀。長篇如商周出版《尋找被詛咒的彩畫》、《尋找傳說中的奇人》;短篇合輯，如遠流近期出版的《少年一推理事件簿1-再見青鳥》上、下。短篇合輯推理，每則推理短篇小說帶有一個物理或者生物、化學、大氣科學等等自然科學破案原理，將學校所學應用在生活上，貼近目前教育所謂的「素養式學習」。故事主角六年級黃宗一，本身就是西方古典美學對稱與和諧主義的信奉者，從他對新學校教室的空間觀察，班級座位選擇、自身裝扮的對稱性，和西方希臘帕德嫩神廟建築時期起，講求的對稱與均衡美感概念，在台灣孩子生活中體現，同時成為未來連結西方古典美學的基礎。

較高年級，如國中、高中學生，筆者推薦博識出版社的《和騎士度過的那一夜（第十七屆台灣推理作家協會徵文獎作品集）》、《偵探在菜市場裡迷了路（第十八屆台灣推理作家協會徵文獎作品集）》。中學生持續往上閱讀，溫世仁武俠小說獎短篇合輯，如明日工作室《我的短刃抽出，便是長長的一生》及其他長篇大獎作品，應該可以逐漸接觸台灣多元推理系譜。

小結

推理小說大眾還包括歐美推理兒少小說，如柯南道爾的福爾摩斯系列，此系列小說分為譯寫版本及原版，目前國中小孩子多閱讀譯寫版本。中學孩子，阿嘉莎‧克莉絲蒂的作品相當適合，惟譯筆閱讀難易不同。或許可以從《一個都不留》(遠流)重複性結構的推理長篇開始閱讀，較容易上手。

推理小說既為大眾通俗文學的一支，故事容易為讀者接受。筆者舉隅為筆者閱讀或者課堂上備課的作品，面對大眾市場的百花齊放，必有遺漏與遺珠。此外，仍有許多推理小說未必以「推理」作為書名。筆者期待拋磚引玉，讓孩子有機會接觸多元且適讀的推理小說。

作者為教育部台東大學兒童文學所博士、台南市智慧森林兒閱會理事長

圖像出處：黃愛真攝影

●出自博客來網站黃愛真書評

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