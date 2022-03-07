俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣竟然也名列其中。對此，前駐紐西蘭大使介文汲直言，駐俄羅斯莫斯科的台北經貿文化辦事處，可能會有危機，辦事處恐怕會被要求關閉。

俄官媒《塔斯社》報導，俄羅斯聯邦以下國家與地區人民視為不受歡迎的對象：美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、蒙地內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓；以及日本、韓國、澳大利亞、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。塔斯社特別在台灣後面加注「被認為是中國(大陸)的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」

前大使介文汲。（資料照片）

介文汲7日在中天政論節目「正常發揮」表示，自己是第一次看到台灣被列入這種類的制裁清單，他擔憂表示，在這場戰爭中，我們是很脆弱的，我們駐俄羅斯莫斯科的台北經貿文化辦事處，可能會有危機，辦事處恐怕會被關閉，俄羅斯政府有可能會要求關館回國。

主持人追問「是指斷絕所有經貿合作嗎？」介文及表示，台灣有很多漁船在海參崴運補，在當地是有一個補給站的，事實上，台灣有四家銀行共握有50.38億元俄羅斯債券，包括政府公債、公司債、及金融債，而現在俄羅斯翻臉了，原因是台灣盲目跟著歐美制裁俄羅斯，但假若一、兩個月後，戰爭結束了，台灣又該怎麼辦？蔡政府是在押什麼寶？很奇怪。

台灣可能配合美日禁止輸入半導體等科技產品進入俄國。俄羅斯7日宣布，將台灣列入不友善國家地區。（示意圖／達志影像）

此外，介文汲也強調，我們的航空公司航線也會飛過俄羅斯領空，經西伯利亞飛歐洲，這些還要不要了？這些現實利益都不考慮，只會一頭熱跟著制裁。