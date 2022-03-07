南韓女團「AOA」以《怦然心動》、《貓步輕悄》、《短裙》等夯歌走紅藝壇，然而2020年卻驚爆出團內霸凌醜聞，人氣大受衝擊；之後成員合約也陸續到期，目前AOA成員僅剩「惠晶、雪炫、澯美」等3人，其中在去(2021)年初退團的成員「酉奈」，最近在IG公布她的新身份：「瑜伽老師」，只穿內衣的多張辣照引發關注熱議。

酉奈在她日前分享的IG最新貼文中，標籤寫上「酉奈老師」、「瑜伽」、「皮拉提斯」，透露自己已正式成為瑜伽老師，並發出多張辣照，其中只穿著淺色內衣的她，大秀經過專業鍛鍊的小蠻腰，連馬甲線也隱約浮現；另一套藍色上衣更是中間挖空，一前傾便讓右邊南半球輕洩而出，辣度讓網友粉絲看了直喊嗨。

本名「徐酉奈」的她自退團後轉型當網紅，擺脫女偶像清純人設包袱，YouTube頻道經營有聲有色，還考到瑜伽教練資格證，瑜伽戰袍性感模樣讓人驚豔，大批粉絲紛紛表示：「姊姊以後都做自己想做的事吧」、「我也想去上姊姊的課」、「酉奈不管是寫歌還是瑜伽都做得很好呢」。

徐酉奈7歲開始學鋼琴，曾在比賽中獲獎，高二時夢想當歌手，但父母一度堅持要她彈鋼琴，酉奈最後成功說服爸媽，獨自前往首爾暫居叔叔家，到處參加試鏡，19歲那年展開練習生生活，2012年8月隨團AOA出道，至2021年約滿退團；她的妹妹「徐律」也是藝人，是前女團「Berry Good」成員。