越南軍事記者段當(音譯：Duan Dang)在個人社交媒體上發了一篇獨家爆料，表示中國大陸在3月1日於南海的航行警告，並不是海上軍事演習，而是為了搜救失事的運8運輸機。他的說法得到不少媒體的引用，但是軍事分析師張競博士卻不以為然，他表示大陸軍方比過去要來的訊息公開，飛機失事的消息不會特別遮掩，而且若要海上搜救，按理應該也要將附近空域給管制起來，但今次只有海域管制，顯然應為純粹的海上演習。

張競在臉書上表示，要分析這起事件的真偽並不難，掌握幾個要點即可。

首先經過查證，這位記者所提到海南海事局所發佈航行警告應為【瓊航警20/22】以及【瓊航警23/22】兩份冠以「軍事演習」所發佈之航行警告，範圍在海南島以南，可參考附圖。

【瓊航警20/22】以及【瓊航警23/22】兩份航行警告的範圍，在海南島以南海域。(圖/ Google Map 、江飛宇標注座標)

According to my exclusive sources, a Chinese maritime patrol aircraft Y-8 lost contact in the southwestern area of ​​Sanya on the afternoon of March 1. Soon after, China launched a SAR operation and concealed it with drills from March 1 to March 2.https://t.co/NEod3dZUzJ — Duan Dang (@duandang) March 6, 2022

在隨著這位記者起舞前，在此必須提醒下列幾點：

1. 中國大陸對於軍機失事，早就對外發佈新聞，沒有刻意掩飾；舉例來說，2018年1月29日運八型機在貴州省綏陽縣鄭場鎮失事，不要說是當天就有媒體報導，2月2日南部戰區批准將殉職人員列為革命烈士，2月4日就舉辦追悼會，所有經過經過媒體報導，網際空間都留有記錄。

2. 從0301開始，美軍對南海情蒐活動強度沒有明顯提升跡象。三亞飛航情報區未曾發佈過任何涉及海空聯合搜救活動之飛安通報；查閱前述兩個演習區域內，相關飛行航跡，亦無任何搜救盤旋或搜索跡象。

3. 回過頭來審閱中國大陸海南海事局近日所發航行警告類別：人員落水【瓊航警21/22】、漁船翻扣漂移【瓊航警15/22】、遊艇「學敏企業號」失聯【瓊航警13/22】、人員落水【瓊航警12/22】以及遊艇翻扣漂移【瓊航警10/22】，其實若是要搜救失事軍機與人員，沒有道理不發佈航行警告。

4. 其實還要注意，海南相關海警單位與艦艇及海巡機並未在相關海域及空域現身，亦無配合偵巡搜索航跡。現在武警已經劃歸中央軍委統一指揮，假若真要是針對運八機失事進行海上搜救，海警單位會像個局外人袖手旁觀嗎？

5. 此外更建議大家觀察一下，從3月1日開始，中國大陸運8飛機並無停飛跡象，從3月1日到3月7日這位越南記者來這麼個馬後砲，我們在跟著瞎胡鬧之前，還是先思考相關徵候是否與此種臆測相稱，不要隨著起舞吧！

最後提醒一下，這位記者所發佈的訊息其實只有顯露部份，想要看全部資訊嗎？「請訂閱並付費」，用點腦袋就知道這是怎麼回事囉！