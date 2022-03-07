受惠毛利較高的太陽能售電業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）公布2021年財報，稅後淨利9.1億元，創歷史新高、年增8.14％，每股稅後淨利13.15元。這也是崑鼎連十年賺超過一個股本。

崑鼎董事會7日決議，今年將配發盈現金股利11.99元，以崑鼎收盤價234元計，現金殖利率為5.12％。