受到俄烏戰事延燒，以及西方國家擬對俄羅斯石油進行制裁帶動油價再創波段新高衝擊，全球股市周一一片慘綠，歐股又重挫約3％，美元指數則升破99點大關，創近兩年新高價。

由於戰事仍無停火跡象，加上美國與歐盟已在考慮接下來將對俄國石油出口採取制裁，國際油價周一盤中跳漲，最高漲至近140美元，逼近2008年的前波歷史高點。

油價飆漲將重創全球經濟，全球股市應聲全倒，亞股包括日本、韓國與香港等大盤收盤均重挫約3％，Stoxx 600泛歐股市指數盤中大跌約2.5％，美股早盤跟著開低，但隨著油價漲幅收斂跌勢較輕，3大指數跌幅約在0.2到0.4％之間。

美元則受惠於避險資金簇擁下進一步上漲，對歐元一度大漲至1.0817美元，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數大漲0.8％，至99.42點，改寫2020年5月以來新高價。盧布再崩跌逾10％，來到137盧布兌1美元的歷史新低。

美國國務卿布林肯周日透露，美國與歐洲盟國已在討論對俄羅斯石油祭出禁止進口的封殺令。除了油價應聲跳漲外，歐洲天然氣期貨指標也暴漲33％，創下歷史新高價。CMC Markets首席市場分析師休森(Michael Hewson)表示，「油價狂飆引發市場擔心將重創需求，同時引發全球經濟衰退，由於烏克蘭危機持續升高，目前很難看到股市具有上漲動能。」

休森還指出，商品價格齊漲的情況讓全球央行陷於進退維谷的兩難處境，「央行該甘冒將全球經濟提前推入衰退深淵的風險而緊縮貨幣政策，或者先按兵不動放任通膨進一步飆高，但其結果一樣，也就是經濟衰退。」

俄烏戰事進入第12天，俄軍近幾日持續在烏國境內發動攻擊，並往首都基輔推進。烏克蘭總統澤淪斯基呼籲北約在烏克蘭實施禁航區，但尚未獲得正面回應。

此外，土耳其外長周一表示，俄羅斯與烏克蘭外長周四將就降低緊張情勢一事在該國安卡拉進行談判，土耳其總統府也發表聲明指出，總統艾爾段已與俄羅斯總統普丁通電話，並呼籲在烏克蘭實現「緊急全面停火」。