升息、避險讓美元兌新台幣匯率開始升值趨勢，據保發中心統計，壽險1月美元保單新契約保費約合新台幣682億元，占當月新契約保費的63.4％，創單月占比新高，主要是美元傳統保單（主要為利變壽險）新契約保費大幅成長，單月約新台幣413億元，創18個月新高，且約占傳統型保單的81％以上；美元投資型保單亦占整體投資型50％，推升美元保單占率。

美元保單從2017年開始新契約保費折合新台幣破4千億元，當年占新契約保費35％，亦創占比新高，之後每年銷量在新台幣4~5千億元以上的規模，2020年全球利率因新冠肺炎急速下降，美元保單與新台幣保單利差拉大，加上台灣疫情控制得宜及產業獲利，新台幣兌美元強勢升值，在利率較高、有匯兌利益可期待下，2020年美元單占率直接從前一年的35％突破到54％以上，2021年更接近57％，占比持續創新高。

2021年美元保單新契約保費逼近6千億元，今年1月美元保單更因利變壽險宣告利率拉上3.08~3.3％，銷量進一步增加，單月美元傳統型保單新契約保費約新台幣413億元，占傳統保單（扣除只能新台幣計價的傷害險與健康險）新契約保費逾81％，等於無論是利變壽險、利變年金、甚至固定利率傳統保單，都是美元賣得比新台幣好。

至於投資型保單因為部分壽險公司刻意降溫，但外商壽險公司銷量仍佳，1月投資型保單新契約保費近532億元，其中約269億元為美元計價，占比50.6％左右，等於美元計價的投資型保單略勝新台幣一點，主要也是保戶除了想賺取資本利得外，亦想有匯兌利益。

原本壽險公司高層主管都預估2022年新契約保費仍會持續成長，去年有1兆480億元，今年今年上看1.1兆元的規模，其中，投資型保單應會占5成以上，但在俄烏戰爭開打，及全球因升息、通膨，資本市場波動加劇後，今年投資型保單是否持續成長，仍有待觀察。

但美元保單應會繼續走紅，雖然近期新台幣兌美元貶值，但仍在28元左右，依舊算是對保戶有吸引力，加上美元成戰爭的避險貨幣，且美元利變保單有升息等話題，今年第一季可望成主力保單。