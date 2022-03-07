死會要怎麼活標，有名網友網上發文，他表示一群友人相約花蓮玩，事先有1男生中意一位死會正妹，豈料，兩人在旅途中真的擦出愛的火花，甚至在5人一間房內摸黑「啪啪」，讓他躺在床上猶如置身A片現場，他苦惱日後不知該怎麼面對兩人；網友回應「大概是吳鳳吧(指無縫接軌)」、「就哺乳動物啊」。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他表示一群好友相約去花蓮玩3天2夜，出發之前，其中1位男生似乎煞到1位死會的正妹，起初他認為男生只是打嘴砲提出與女生獨處機會，豈料，去花蓮騎沙灘車時正妹竟環抱男生，等紅燈時男生也會摸正妹的腿和臉頰。

甚至在之後的行程，他見兩人牽起手、瘋狂接吻，正妹都沒拒絕，直到晚上，訂了一間五人房，那位正妹獨自睡1床，他聽見男生起床誤以為要去廁所，殊不知，聽到男女「喇舌」的聲音傳來，又聽到床在震的聲音，他心想自己竟然在A片現場；後來的景點他也見男女公然接吻，甚至過沒幾天，就宣布在一起的事情，讓他尷尬又混亂，不知道該怎麼面對兩人。

文章一出，網友紛紛留言表示「大概是吳鳳吧(指無縫接軌)，不用理他們」、「所以回去後 女生男友秒被分手嗎」、「男女都很有問題，自己別被影響就好了」、「大型動物交配現場，噁」、「他們在%的時候你沒過去大喊play one」、「劈腿就算了，在旁邊打砲夠噁心」、「阿就哺乳動物啊」、「感覺它們去到哪都能做愛」、「台灣本土劇真實上映」。

他見好友摸黑「啪啪」死會正妹，如臨A片現場很崩潰；網友表示無縫接軌。（翻攝自Dcard）