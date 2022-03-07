德國1月製造業訂單報喜 月增1.8％ 22:422022/03/07 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管全球供應鏈持續受阻，不過德國聯邦統計局周一發布1月製造業訂單卻傳出捷報，月增1.8％、大幅擊敗市場預期的0.6％。數據顯示，國內訂單雖減少8.3％，但是海外訂單卻激增9.4％，是推升製造業訂單高出預期的主因。其中來自歐元區的新訂單在1月減少2.6％，至於其他地區的新訂單則大幅增加17％。 陸媒：中立國改立場 烏危機促歐多國防務政策重大調整 《國際產業》北溪二號德國分公司 恐進行清算 #製造業訂單 #月增 #德國 #報喜 #全球供應鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高 08:032022/03/06 國際 傳產股抬頭 外資按讚晶碩、聚陽 04:102022/03/04 證券．權證 德2026年前撥2,200億美元 拚工業轉型 11:362022/03/07 財經 德媒：解決俄烏危機必須聯手中國 柏林北京直接對話是當務之急 21:122022/03/03 兩岸 政策轉彎 德國增加供應烏克蘭2700枚防空飛彈 20:132022/03/03 國際 快訊／張熙恩突報喜升格人妻 尪身分曝光驚見和舊愛言承旭有共同點 21:442022/03/05 娛樂 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152022/03/04 財經 羽球》戴資穎抵達德國 要先調時差 12:072022/03/03 體育 俄企難敵制裁 北溪二號傳聲請破產 歐洲天然氣飆漲 04:102022/03/03 全球財經 《國際經濟》德國對俄出現貿易逆差 近30年首見 11:592022/03/04 財經 陸手機市場 iPhone 13連四月單機銷量奪冠 15:222022/03/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。