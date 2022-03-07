儘管全球供應鏈持續受阻，不過德國聯邦統計局周一發布1月製造業訂單卻傳出捷報，月增1.8％、大幅擊敗市場預期的0.6％。數據顯示，國內訂單雖減少8.3％，但是海外訂單卻激增9.4％，是推升製造業訂單高出預期的主因。其中來自歐元區的新訂單在1月減少2.6％，至於其他地區的新訂單則大幅增加17％。