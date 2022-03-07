優衣庫母公司表示不加入抵俄行列 22:422022/03/07 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管許多大品牌為了抗議俄羅斯入侵烏克蘭，相繼中止營運或是退出俄國市場，不過優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）並無意加入這波抵俄行列，表示在俄國的49家分店仍會照常營運。創辦人柳井正周一強調，這場戰事不應剝奪俄國民眾對衣服的需求，這是人類的基本需求。 國際法院開庭審烏俄訴訟案 俄國杯葛未出席 澳洲總理莫里森認為北京必須加入制裁俄羅斯的行動行列 #俄國 #優衣庫 #抵俄 #行列 #母公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏西機場也被炸 澤倫斯基再籲西方設禁飛區 07:162022/03/07 財經 國泰金開第一槍 認列俄債減損26億 04:102022/03/07 財經焦點 俄烏戰衍生金融戰 凱基投顧籲留意四大衝擊 12:142022/03/07 財經 《國際經濟》漲破4美元 美汽油價創2008年來新高 10:082022/03/07 財經 俄烏戰火延燒 俄鋼琴家願音樂消弭歧見 17:392022/03/07 生活 《金融》外資大砍台印韓股 東協逆勢吸金 15:282022/03/07 財經 華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備 06:122022/03/07 國際 《國際產業》匯兌不穩+物流不順 三星暫停供貨俄國 16:192022/03/07 財經 俄烏戰火延燒 布林肯籲北京發聲譴責俄羅斯 07:372022/03/07 國際 韓國將對白俄羅斯實施出口管制 11:162022/03/07 財經 《國際政治》日制裁俄 傷敵一千、自損八百 14:582022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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