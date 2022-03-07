儘管許多大品牌為了抗議俄羅斯入侵烏克蘭，相繼中止營運或是退出俄國市場，不過優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）並無意加入這波抵俄行列，表示在俄國的49家分店仍會照常營運。創辦人柳井正周一強調，這場戰事不應剝奪俄國民眾對衣服的需求，這是人類的基本需求。