由於押注俄烏戰爭結束後、債券價格將回升，包括專注於新興市場的基金管理公司Gramercy等投資者已經開始買進價格暴跌的烏克蘭和俄羅斯債券。

根據媒體報導，Gramercy基金管理公司投資團隊曾在2月26日開會，討論俄國入侵烏克蘭對總體經濟與公司投資組合的影響。過去曾是PIMCO執行長、目前為Gramercy主席的伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）與Gramercy創辦人柯斯尼柏格（Robert Koenigsberger）都出席這場會議。

當時該公司就已考慮逢低買進烏克蘭政府債券，內部分析認為，戰後烏克蘭可能將維持某種形式獨立，並且將獲得美歐大筆資金協助。不過他們不確定的是一旦債務重組，投資者將會被要求免除多少債務，因此會議結果是再等待看看。

但隨著俄軍不斷推進，烏克蘭債券也持續下滑，並在3月2日每1美元面值已跌到22美分，Gramercy決定在那時開始買入。柯斯尼柏格當時解釋，烏國債券價格可能再跌，但錯過反彈的風險更大。

另一名新興市場基金經理人也認為，目前是買進烏克蘭債券的適當時機，但許多客戶依然猶豫不前。Gramarcy與這名新興市場基金經理人也說，他們現今並不考慮買進俄國政府債券，但有其他人在買，或至少嘗試這樣做。

至於以美元計價的俄羅斯主權債券在3月2日則是跌到每1美元面值約為17美分，低於前一周的95美分。一位尋求買入的美國避險基金經理人指出，即使俄國違約、需要數年才能償還，不過重組時獲得的補償也將高於買進成本。

然而一些分析師仍對這些交易抱持謹慎態度。他們警告戰後烏克蘭將如何發展與西方國家對俄羅斯的金融制裁將持續多久，都是極大不確定性。加上戰爭造成的人命傷亡，以及金融機構與企業不願意與俄國有任何掛勾，也使得此時買進這兩國債券恐對聲譽帶來不利影響。