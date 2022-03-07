西方對俄制裁考慮擴大至石油出口，引發全球原油、天然氣供應隱憂，國際油價應聲飆漲至2008年來新高，衝擊亞洲股市慘跌一片，10年期美債殖利率來到1.791%。美股早盤漲跌互見，道瓊工業指數跌超過200點，那斯達克指數開高後回落，台積電ADR跌逾1%。

截至台北時間22點31分，道瓊工業指數下跌244.38點（或0.73%），暫報33370.42點；那斯達克指數上漲1.68點（或0.01%），暫報13315.12點；標普500指數下跌20.32點（或0.47%），暫報4308.55點；費城半導體指數上漲13.34點（或0.41%），暫報3272.27點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉上漲22.31美元（或2.66%），暫報860.6美元；台積電ADR下跌1.67美元（或1.59%），暫報103.39美元；聯電ADR下跌0.06美元（或0.7%），暫報9.18美元。

俄烏戰事影響原油、天然氣供應，國際油價暴漲至2008年以來新高，倫敦布蘭特原油期貨一度漲到每桶139美元，逼近2008年7月的歷史紀錄；西德州原油期貨也一度觸及每桶130美元。