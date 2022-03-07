許多女性都有漏尿的困擾，尤其一不小心被旁人發現褲子濕一圈超級尷尬！一名女性上班族從座椅站起來時，被發現屁股濕了一圈，奇怪的是，她自己竟然完全沒有感覺，就醫才知道是尿失禁，而且已經嚴重感染。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中表示，這名50多歲的女性上班族，因滲尿屁股濕了一圈，但自己卻完全無感，到診時裙子上有一圈尿漬，她無奈表示，是從椅子站起時被同事告知，才發現下半身已經溼了一大片，就醫檢查後發現是嚴重泌尿道感染，緊急投藥控制。

歸家豪解釋，「應力性尿失禁」，會因用力咳嗽或大笑而不小心滴出幾滴尿，一般尿道感染時，通常會有尿急感，但這名女子屬於無感的急迫性尿失禁，因嚴重的泌尿道感染，導致膀胱內壓不穩定，造成排尿問題，連自己尿失禁了都完全沒感覺，應盡速治療。

根據耕莘醫院網站健康資訊，一般泌尿道感染的常見症狀包括小便灼熱疼痛與下腹部不適，通常伴隨著有頻尿與急尿的感覺，偶爾會有尿失禁現象，經過抗生素三至七天的療程後，絕大多數人皆可痊癒。

若治療結束後又有血尿或未完全痊癒等狀況，則要小心可能有結石、腫瘤、排尿障礙，或是抗藥性菌種感染，最好回診再進行尿液檢驗，若懷疑有其他疾病的可能性，應進一步做超音波或X光檢查。