歌手謝和弦去(2021)年才和陳緗妮（莉婭）結婚，怎料女方今(7)日竟突然宣布離婚，短短不到1年的婚姻火速終結。離婚消息是由莉婭這邊公布，但謝和弦1個多小時前才在臉書宣傳新歌《抱歉我是渣男》，並寫下一句「如果我離婚一定跟妳結婚」，令網友吃驚時機之湊巧：「真的離了！」

謝和弦今(7)日晚間8點45分在臉書發文寫道：「有抽就有抽沒有煙霧彈！有渣就有渣我是大蟒蛇！看到PTT一堆人崩潰問為什麼謝和弦那麼多女生喜歡？原因很簡單，因為她們寧願在渣男床上哭，也不要陪無聊酸民整天靠北別人見不得別人好！」他還邀請妹子們留言附辣照，最後hashtag寫下「#妳很特別」、「#如果我離婚一定跟妳結婚」，似乎成為1小時後莉婭發布離婚訊息的預兆？

沒想到，莉婭在9點45分就緊接著發文，拋出「兩人已離婚」的真實震撼彈：「謝謝媒體、大眾這3年來的追逐，我和謝和弦的相遇本來就是一場錯誤，我未曾在他最低潮的時候離開，但我很願意在他康復了的時候還他自由，是時候也該畫下句點了。謝謝大家的關心，我和謝和弦，我們已經正式分開了。」，謝和弦則僅留言寫下「卡」，從男方之前或之後的發文，感覺得出他對此結果並不意外。

網友們紛紛湧入謝和弦1小時前的發文底下傻眼留言道：「結果真的離婚了」、「下一個哈起來」；此外，也有人在莉婭的臉書留下評論，態度兩極：「風水輪流轉～哈們」、「完蛋，沒靠山了」、「歡迎回來人間」、「加油！妳值得更好的」、「愛情怎麼來的，就怎麼走」、「搶人老公的最終是離婚收場」。