受惠台幣貶值、員工認股權證成本降低，中信金2022年2月獲利吃大補丸衝再度超越國泰金。中信金7日公告2022年2月份自結盈餘，2月份單月稅後盈餘為57.08億元、年增18.3％，累計全年合併稅後盈餘123.93億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.64元。

打開金控獲利史，中信金近五年單月獲利只有二度超越國泰金。一次是2020年6月，當月中信金稅後淨利4.8億元、國泰金虧損10億元；第二次發生在2019年7月，中信金稅後淨利87.1億元，國泰金稅後淨利74.6億元。

進一步分析，中信金2月主要在銀行獲利略勝一籌。1月國泰世華銀行以稅後27.9億元，超越中信銀的21.56億元，拿下1月國銀單月獲利王，2月中信銀則是以稅後獲利27.38億元，超越國泰世華銀的19.5億元，應可重新拿回銀行獲利王。

中信金財務長邱雅玲指出，中信銀行2月稅後純益27.38億元、年增10.9％，主因中信金股價走低，員工認股權證成本下降，讓銀行營業費用也下降不少，這部分就約占2億餘元。在財管手收上則比去年衰退，主要是金融市場變化大、財富管理客戶觀望居多，加上去年基期高，較去年同期衰退不少。

邱雅玲指出，2月保費收入也較往常高，主要是利變型保單熱銷。

台灣人壽表示，2月亦是趁新台幣貶值有匯兌利益約20億元時，除增提11.7億元外匯準備金外，餘額上升到47億元，算是其外匯準備金的新高水位；同時台壽2月並認列俄羅斯債券利息減損近5億元。

持有俄債會計價值93億元左右的台壽目前是分階段評估，2月認損約占會計價值的5％，主要是其尚未觸及俄債付息日，因此先認列5億元左右，3月還會依俄羅斯付息情況再次評估是否要認列債息減損；台壽亦是分析目前僅是因為國際制裁，否則俄債投資應不至於血本無歸，甚至事件若儘快落幕，俄債付息也可恢復正常。

整體來說，邱雅玲指出，與去年同期相比，銀行及保險兩大核心業務維持穩健。銀行業務方面，存放款規模持續提升，帶動淨利息收入成長，銀行維持良好獲利動能。保險業務方面，保單銷售動能持續穩定成長，且匯兌成本有利，投資部位對俄羅斯曝險比重低，影響有限，將持續掌握市場脈動創造收益。