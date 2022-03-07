烏俄戰爭持續延燒，烏克蘭也向全球喊話，爭取外籍人士投入作戰。台中1名黃姓退伍軍人張貼護照及身分證等證件，表示將申請到烏克蘭參與烏俄戰役，貼文一出迅速引起網友的熱議。《中天新聞》也針對此事進行街頭民調，大部分民眾認為這可能是唬爛的，也有民眾呼籲別去當砲灰。

根據護照上可辨識資料，黃男戶籍在台中，1972年出生，今年滿50歲。他說服役時擔任通信營下士，曾接受國防部優秀士官兵表揚，分享的資料要繳給烏克蘭，申請參戰。但他在Twitter發文，較不符合多數國人社群習慣，有網友懷疑他不是台灣人，黃男秀出證明，證明自己所言不假。

對此，《中天新聞》派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾「台中一名50歲男子，曬出身分證、護照，『自稱要去烏克蘭抗俄』，你覺得？」並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.超猛，祝福他…要打敗俄軍活著回來

2.去打仗？我是拖油瓶，捐款我可以！

3.ㄜ…覺得唬爛成分居多，感覺蹭流量！

4.別當砲灰！交給專業的 呼叫美軍

5.吃飽沒事幹？不如先去教召挺國軍

結果顯示，有18位受訪民眾參與此次投票，結果顯示，有3人選擇選項1，1人選擇選項2，6人選擇選項3，6人選擇選項4，2人選擇選項2。受訪民眾表示，「很勇敢呀」、「就加油啊」、「他都成年了，他想要做什麼，就讓他去做」、「網路上面，大多數都是唬爛的」、「不要去做砲灰」、「沒那個必要啦」。