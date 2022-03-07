國3嚴重車禍！BMW撞施工車 特斯拉追尾「車頭毀」 1工人急送醫 23:062022/03/07 中時新聞網 李啟箖 、中時、 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供） 國3大溪2車追撞工程車1工程人員ohca。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） 國3大溪2車追撞工程車1工程人員ohca。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） 今(7日)晚間9時51分國道3號北上大溪前路段，發生嚴重追撞車禍事故，一輛藍色BMW不明原因撞上施工車，後方白色特斯拉反應不及再追撞，2轎車車頭全毀，警方獲報到場，將1名受傷施工人員緊急送醫，目前因事故全線封閉。 目前已知遭撞飛至外側車道工人為25歲俞姓工程人員，當場無呼吸心跳送醫急救，至於事故發生原因國道警方仍在調查中。 國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供） 國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供） 國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供） 畫面曝光！台中大火3樓噴火舌冒濃煙 隔壁婦人淡定喬衣服 大學生「紅燈衝線」惡搞測速照相器 警找到人無法開罰 #BMW #施工車 #追撞 #特斯拉 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牙醫診所開特斯拉專車接送！ 在地人揭洋蔥內幕惹網哭 18:242022/03/05 生活 國道三號後龍路段4車追撞扭曲變形 1死3輕傷送醫 03:192022/03/06 社會 上任首場國情諮文！拜登點名這2家車廠 馬斯克氣瘋了 05:152022/03/03 財經 私人車位被BMW爽停4小時 他反制再嗆回1句 網狂讚：太療癒 10:572022/03/07 社會 後龍國三4車追撞事故 駕駛脫困返回「撿手機」遭後車撞上慘死 15:472022/03/06 社會 總值破3千萬！「奧斯頓馬丁」對撞麥拉倫 維修費用驚人 20:222022/03/05 社會 BMW失控暴衝逆向撞8車 通緝犯嚇壞竟丟包女友落跑 09:132022/03/01 社會 米砂百萬特斯拉半年2次意外 被潑酸又遭砂石擊中曝超慘現況 09:172022/03/06 娛樂 BMW追撞貨櫃車後起火 駕駛逃出嗆傷送醫仍不治 10:532022/03/06 社會 烏克蘭危機引發零件短缺 福斯BMW部分廠房停產 11:082022/03/02 財經 電動車、低軌衛星概念股 起飛 04:102022/03/02 證券．權證 國道4車連環撞男脫困「拿手機」遭撞死 他曝慘況：和大體面對面 21:432022/03/06 社會 北市BMW暴衝撞6機車 3人受傷1命危 18:522022/03/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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