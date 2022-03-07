國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供）

國3大溪2車追撞工程車1工程人員ohca。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

國3大溪2車追撞工程車1工程人員ohca。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

今(7日)晚間9時51分國道3號北上大溪前路段，發生嚴重追撞車禍事故，一輛藍色BMW不明原因撞上施工車，後方白色特斯拉反應不及再追撞，2轎車車頭全毀，警方獲報到場，將1名受傷施工人員緊急送醫，目前因事故全線封閉。

目前已知遭撞飛至外側車道工人為25歲俞姓工程人員，當場無呼吸心跳送醫急救，至於事故發生原因國道警方仍在調查中。

國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供）

國3嚴重車禍，1輛BMW撞施工車，特斯拉追撞「車頭毀」，1工人急送醫（記者爆料網提供）