中國國務委員兼外交部長王毅今天在北京的一場記者會上被問及中日關係時，對日本提出「3點忠告」，包括要求日本對於歷史

、台灣等中日關係基礎的問題必須遵守約定。

日本朝日新聞報導，中國13屆全國人大5次會議下午舉行記者會，王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答由中國外交部所選的中外27家媒體記者提問。

今年9月中日建交將屆滿50週年，有關中日關係，王毅指出，中日之間出現一定的對立與課題。日本有些人不希望看到中國急速發展以及中日關係的穩定。

他對日本提出「3點忠告」，包括1.遵守中日之間的4個政治文件的原則與精神。2.在歷史和台灣等中日兩國關係基礎的問題上，要遵守中日之間的約定。3.要隨著世界多極化時代的潮流，勿為他人火中取栗。

報導說，在中美對立的情況下，王毅此言旨在牽制日本與美國加強同盟關係。

有關台灣問題，王毅宣稱，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性。他並聲稱，「民進黨當局企圖改變兩岸同屬一中的現狀」，並指責美國「一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動台獨勢力發展，挑戰和掏空一中原則」，嚴重違反國際關係基本準則並破壞台海和平穩定，「不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果」。（編輯：韋樞）1110307