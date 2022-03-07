台中市民宅大樓大火奪走6條人命，PTT有人爆料消防隊員在8樓發現嬌小女屍是名女童，並直指臟器外露，質疑遭縱火犯殺害，在網路發酵熱議。台中檢方回應表示，在8樓發現的女性遺體，因焦黑難辨外觀，但並無臟器外露，根據房客資料初步懷疑是62歲婦人，但仍須做DNA鑑定，才能進一步認定。

中市興中街民宅大樓大火造成6死，先前盛傳消防搶救人員在8樓發現1具羊屍，可能是具嬌小女屍。台中地檢署主任襄閱檢察官卓俊忠今天澄清，消防人員在8樓發現1具疑似動物遺體，另又發現一具遭火噬嚴重、疑似女性死者，外觀難辨，但兩者不能混為一談。

沒想到，此傳聞持續延燒，在PTT甚至有人爆料，該女屍是名女童，並直指臟器外露，質疑遭縱火犯殺害。卓俊忠再度澄清，該遺體並無外傳臟器外露，且依據房東提供的客戶資料評估，可能是今年62歲的女租客或她的親友，但仍待進一步做DNA鑑定。

他指出，目前有3具遺體因焦黑難以辨認，身分仍待查，但無證據可證實8樓所發現遺體，是名女童。