JKF女郎長瀨昆妮有「日文女神」美稱，擁有火辣身材與精緻五官的她，目前擔任帶貨網紅連千毅的直播助手。不吝在IG分享美照的長瀨昆妮，曾分享她穿著交叉細肩帶低胸裝的辣照，「鎖骨置物架」的春光也讓人看了噴鼻血；她近日先後秀出兩張大賣場購物照，除了開大Ｕ領低胸狂曬絕美UU事業線外，更藉由身體前傾的性感姿勢透露，原來她最喜歡的就是「最深處」...的貨品。

長瀨昆妮上(2)月26日曾在IG分享美照，只見她身穿長袖白色上衣搭黑短裙，上圍開大Ｕ領低胸曬出絕美UU事業線，身體向前靠在購物車的把手上，在水果區旁的她雙手各拿一顆木瓜，與她胸前豐盈欲滴的好身材形成有趣對比；她寫道：「關注我的一舉一動，妮妮一定給你心動」，網友眼刷愛心大讚並笑虧：「自身就有木瓜了」、「看起來一樣的大」、「好大的木瓜啊」、「不輸木瓜」、「一手無法掌握」，破1.2萬讚。

妮妮前2天(5日)又發了同系列美照，仍是大賣場同樣的性感裝束，但這次人不在水果區，而是身體前傾拿取調味乳的畫面；她寫道：「最喜歡..最深處」，這是一個大賣場的潛規則，任何有保鮮期限的食品，員工總是把先到期的貨品往外面放，消費者想買到保存期多1、2天的商品，只好花費一點工夫往深處找尋，看來妮妮是一位聰明的消費者。

網友噴鼻血大讚：「這視角」、「好美好正」、「迷人呀」、「好辣，身材好棒」、「深溝好兇」、「我也喜歡」、「妳在我內心深處」、「真的很會」、「我也喜歡裡面的，包含妮的心」、「最喜歡深深的乳溝」，2天時間吸破7千讚更為快速。