歌手謝和弦和莉婭（現改為：陳緗妮）結婚不到1年，莉婭今（7日）單分面宣布離婚，震驚外界。前陣子與謝和弦鬧出小三風波的歌手祈錦鈅，聽聞此事直接以「關我屁事」回應。

祈錦鈅剛得知莉婭和謝和弦離婚，苦笑喊：「真的關我屁事啊」，她表示對這件事完全沒感覺，「他們太恐怖了，而且如果他們真的離婚，一定會搶著曬身份證證明恢復單身吧。」而莉婭目前手機沒接、傳訊未回。

莉婭今（7日）在臉書標記謝和弦，感謝對方這些日子以來的陪伴，「我和謝和弦的相遇本來就是一場錯誤，我未曾在他最低潮的時候離開，但我很願意在他康復了的時候還他自由，是時候也該畫下句點了。」她謝謝大家這3年多的關心，高喊：「我和謝和弦，我們已經正式分開了！」並勉勵未來會更努力做自己。

消息一出，謝和弦本人在底下留「卡」，被一堆網友開玩笑虧：「你就當事人卡屁卡」，其餘網友則紛紛留言：「風水輪流轉～哈們」、「KT在笑你了」、「竟然是這樣啊？祝福」、「要辛苦新聞小編加班了，這應該是哈們弦新歌的宣傳效果」等。

巧合的是，莉婭宣布離婚前1個小時，謝和弦才在臉書發文宣傳新歌《抱歉我是渣男》，並寫下一句「如果我離婚一定跟妳結婚」，看似已經知道夫妻緣份走到盡頭。

謝和弦2019年呼麻被首任前妻Keanna舉報，兩人關係逐漸不睦，後來又遭莉婭插足，走向簽字離婚一途，謝和弦恢單後火速扶正莉婭，Keanna憤而向兩人提告求償，當時鬧得滿城風雨。未料謝和弦再婚不到1年，莉婭忽然在臉書tag祈錦鈅和謝和弦「祝你們幸福快樂」，並公開他們的對話截圖，可以看到祈錦鈅向謝和弦說「我租了自己的小窩，歡迎來玩」等曖昧對話，影射祈錦鈅是第三者。

對此祈錦鈅認錯，承認自己沒有避嫌，但從頭到尾都沒有想破壞別人的家庭，強調只是一般朋友的聯絡，純粹是想合作音樂，沒料到事情會演變成這樣；為了自證清白，祈錦鈅特地call謝和弦講清楚，男方表示自己也不知道發生什麼事情，不理解莉婭為何要這樣說，還激動地表示已跟莉婭說：「我們離婚吧」，而祈錦鈅哽咽地怒回：「那是你們兩個事情，你們兩個事情幹嘛牽扯到外人，我從來都沒有介入過別人的感情，我不背這個小三的名字。」

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