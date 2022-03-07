台中大火6死 消防局曝大樓全堆雜物：沒有延誤搶救

柳川里長蔡翠碧今天說，莊姓女房東長期把資源回收物塞滿樓梯間，屢勸不聽，還曾去法院告環保局3次，調解委員會曾找她去調解都不去！（張妍溱攝）

台中市興中街住宅大樓火警奪走6條人命，莊姓女房東因在屋內堆積大量雜物，與涉嫌縱火的鄭姓男房客，雙雙被依涉嫌公共危險罪送辦。據了解，莊女10年前買下該屋，交易價格為4700萬元，身價驚人為何還要做資源回收？據悉，她向警方表示，貸款、日常開銷很大，才會撿拾回收物賣錢貼補。

根據內政部《不動產交易實價查詢服務網》資料，該地址大樓最近一筆交易時間是2010年10月，總價4700萬元、每坪單價12萬元，建物格局為42房15廳42衛，與現況相符。

當地柳川里長蔡翠碧7日表示，整棟大樓全由69歲的莊姓女房東持有，分隔多間套房出租，但她長期把資源回收物塞滿樓梯間屢勸不聽，還曾去法院告環保局3次，調解委員會曾找她去調解都不去。

住在附近的陳小姐說，莊婦的房租最便宜一個月才3、4000元，但空間都不大，內部有41間套房，她住在這附近30多年，提醒她不要再做資源回收，但屢勸都不聽，里長也不斷提醒她不要再回收，地下室也填滿回收物，不應為了自己的私利害他人賠上性命。

陳小姐指出，莊婦靠做資源回收賺很多錢，她有錢就存起來，這間房子她自己回收賺起來的，她自己隔成套房再租給別人，套房已改了4、5年，自己很有錢，但很少與子女有往來。

莊婦當女包租婆為何還要做資源回收？據自由時報報導，她向警方表示，該筆房產有貸款，收的租金還有水電要付，平常開銷也很大，才會撿拾回收物賣錢貼補。