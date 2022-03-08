日子越來越接近預產期，我的心情總懸在既期待又緊張的複雜狀態，期待與寶寶見面的日子，然而又會擔心沒能夠給寶寶最好的生長環境，特別是離開我的子宮後，寶寶就要靠自己的力量去面對外在的病原菌汙染，身為媽媽的我該何給孩子最好的免疫力呢？

「腸」被忽略的知識：腸道菌是免疫系統的教練，讓寶寶防禦力滿分！

寶寶出生離開媽媽子宮的保護後，就要開始學著自己對抗環境中的細菌與病毒。此時，對於免疫系統尚未發育成熟的新生兒來說，腸道菌群將扮演教練的角色，對寶寶腸道的眾多免疫細胞進行「訓練」，開發其全部潛能，使腸道相關免疫系統更加成熟，以抑制病原體的生長，從而降低寶寶被感染的機率。

想想看，我們整天都在吃東西，病原體很容易隨食物進入人體，也就是所謂的「病從口入」，為了對抗伴隨食物進入腸道的病原體，我們的腸道自然而然發展成人體最重要的免疫器官。腸道免疫系統儲存了人體三分之二以上具有免疫功能的細胞，而這些免疫細胞接受腸道菌群的訓練，並與其緊密合作，讓腸道發展出強大的免疫力。身為免疫教練的腸道菌群可以增加腸道中的免疫細胞數量，有了良好的腸道免疫系統，就能養活更多「好」菌，並強化抵抗「壞」菌的能力。

當腸道中好菌與壞菌穩定平衡時，嬰兒體內自然會形成健康的腸道菌群，如此一來，便擁有足以對抗病原體的抵抗力，也就是所謂的「免疫力變好了」，這是一種良性循環。腸道可以說是抵禦外侮的第一重要戰場，腸道顧好了，全身免疫能力也會提升。

可見「腸道免疫教練」――腸道的好菌多麼重要！如何讓腸道好菌天生比人家好，比人家多呢？醫學專家普遍呼籲要密切注意嬰兒生產過程、飲食、生活環境等因子，讓腸道「好」菌群有發展的優勢。

先搶先贏，最先定居的細菌對寶寶健康具有關鍵影響力

出生的過程，會決定哪些細菌居民在新生兒腸道「定居」。科學家發現，剖腹產嬰兒的腸道菌組成明顯與陰道分娩（自然產）的嬰兒不同。陰道分娩出生的嬰兒，其腸道菌群與母親的陰道菌群更為相似，主要由有益健康的菌群組成；剖腹產嬰兒的腸道菌，則以皮膚菌群或潛在病原性微生物組成，而且會延遲好菌群「定居」於腸道的時程，因而降低嬰兒腸道中益菌的數量。

另外值得一提的是，剖腹產通常面臨較長的母嬰分離、更長的住院時間、較晚且較短的母乳哺餵時間，這些因素都可能影響剖腹產嬰兒腸道菌群的穩定性。

已有充分證據顯示，剖腹產與因腸道菌群失衡而引起的過敏、氣喘、第1 型糖尿病及乳糜瀉等有關。由此可見，自然產的寶寶腸道好菌「搶得先機」，算是媽媽給孩子非常好的見面禮。

讓孩子贏在健康起跑點的整「腸」物質 出生的第一口就很重要！

雖然剖腹產可能導致嬰兒腸道中益菌減少，但是因故選擇剖腹生產的媽媽們也不用太緊張！其實，母乳的成分對寶寶腸道菌群的進一步發展有決定性作用，嬰兒開始進食後，母乳將會改變嬰兒腸道中定殖細菌的表現。由此可知，寶寶的「第一口奶」，對腸道菌的平衡非常重要！

長久以來，母乳一直被認為是無菌的。但是近期的研究顯示，母乳其實含有多種不同類型的細菌，其中最受關注的是具有促進人體健康潛力的「乳酸桿菌屬」，寶寶可透過母乳獲得。

除了具有益生菌性質的乳酸桿菌屬外，母乳中還有可以做為益生質的母乳寡醣（human milk oligosaccharides, HMOs），能留住益生菌使其持續定居於嬰兒腸道中。益生質相當特別，能以未被消化的形式到達嬰兒大腸，做為益生菌賴以生存的能量來源，並刺激益生菌繁殖。母乳寡醣是相當重要的益生質，可以促進特定腸道菌生長，影響腸道微生物的定殖作用、腸道免疫系統的發育，抑制病原體活性，進而在嬰兒腸道中發揮積極的保護作用。由此可知，母乳所含之益生菌「乳酸桿菌屬」和益生質「寡醣」相輔相成，共同促進嬰兒腸道菌相平衡、免疫系統正常發育。

為了給寶寶最棒的禮物，媽媽們總是盡全力提供寶寶更多的母奶，不過營養師還是要提醒媽媽與家人們：「有快樂的媽媽，才有健康的寶寶。」針對無法哺餵母乳或奶水不足的媽媽，可以尋求市售嬰兒配方奶，選擇含有類似母乳成分中的益生菌和益生質產品，補足無法進行母乳哺餵的寶寶所需的營養。只要選擇適合的配方奶，媽媽給寶寶的愛一點都不減！

出生後的1000 天是關鍵，小心孩子健康輸在起跑點！

出生六個月後的寶寶，已無法單靠母奶或配方奶來滿足快速成長所需的營養，此時給予寶寶營養健康的副食品，不僅可以繼續幫助成長發育，也可以當做喝奶與吃固體食物的銜接過程，讓寶寶逐步適應成人的飲食習慣。

已有研究發現，出生頭三年以穀物和蔬菜為主要飲食的孩童，其腸道微生物的種類相當豐富，而且這群寶寶比起習慣使用西方飲食（高油或高糖）的寶寶，擁有更豐富的腸道微生物多樣性。雖然目前沒有研究證實副食品造成的腸道菌相改變，會直接影響孩童健康，但是從小就讓寶寶習慣以蔬菜、穀物、水果、堅果種子類、大豆等植物性食材為主的飲食，能多攝取膳食纖維、植化素與多種營養素，有助於腸道健康、免疫系統穩定，這會是爸爸媽媽給孩子最棒且一輩子受用的健康大禮！

(本文摘自《腸道菌對了身心就健康！》/臉譜出版)