根據《財訊》報導，俄烏開戰，美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克2月26日在推特上宣布：「已在烏克蘭上空啟動星鏈（Starlink）衛星寬頻服務。」霸氣出手挺烏克蘭的舉動，迅速登上國際新聞熱搜。

《財訊》分析，不過產業界指出，由於SpaceX低軌衛星是使用phased array（相位陣列）衛星，目前這款衛星天線在美國就嚴重缺貨，雖已緊急調貨，但在烏克蘭當地恐怕還是沒有太多設備可用，短期內根本無法真正使用星鏈的衛星寬頻服務，馬斯克的宣告應該是宣傳意義大過實質助益。

《財訊》報導指出，但低軌衛星同業仍拍手叫好，倒不是因為視此為正義之舉，而是這將敲開過去難以進入的東歐市場，成為低軌衛星發展史上重要的里程碑。

根據《財訊》報導，一位低軌衛星產業高層觀察，東歐卡在歐盟與俄羅斯中間，正是地緣政治必爭之地，因此過去衛星相關供應鏈很難打進東歐市場；當烏克蘭副總理費多羅夫向馬斯克開口求援，馬斯克會如此果斷同意，一方面也是因為星鏈可以藉此省下繁瑣的申請，及冗長的驗證時間，預期未來SpaceX相關台灣供應鏈，都可望成為受惠廠商。