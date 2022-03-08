突然牙齦腫痛、口乾舌燥，都是火氣大惹禍？扶原中醫診所雲林總院總院長郭大維中醫師接受潮健康採訪指出，中西醫皆會以「火氣大」對病人解釋症狀原因，而西醫指的火氣大，一般與免疫失調、身體發炎有關。中醫則進一步會分辨是真的上火還是虛火所致。

●火氣大會有哪些症狀？ 實火虛火大不同？

「要分辨是上火還是虛火很簡單，真的上火多喝水可以改善，虛火的人只喝水沒辦法解決，要用對方式才能將體內的火苗撲滅！」

(圖/潮健康提供)

郭大維中醫師表示，實火常見症狀包括便秘、口乾舌燥、小便偏黃、血壓偏高，脾氣爆躁，會用解熱降火的藥方來調理。至於虛火上炎者，常表現為全身燥熱、疲倦、夜間盜汗、體重下降。或出現手掌、腳掌、胸口出現悶熱感的「五心煩熱」，調理虛火以「滋陰」為主要原則。

●吃消痔丸成藥降火氣？ 應先判斷症狀原因

許多人自覺火氣大，會至藥局買各種「降火氣」的成藥。郭大維中醫師提醒，成藥大多可改善60%-70%的症狀，但每個人的症狀成因不同，即使成藥中含有清熱、解毒成份，未必都能對症下藥。

「好比天氣熱引發中暑，可以喝椰子水來降體溫，但是虛火太旺的人去喝椰子水，反而會腹瀉、拉肚子！」郭大維中醫師舉例，比如嘴巴破洞長瘡，如果是免疫力問題，使用成藥藥粉或許有效。但若是熬夜、虛火太旺引起的症狀，真正需要的多喝水與多休息。

用於降火氣的「消痔丸」也是相同道理，郭大維中醫師解釋，有些族群本身帶有痔瘡問題，攝取過量麻辣鍋、薑母鴨時，這些燥熱食物會增加血液循環，就容易導致痔瘡破裂甚至出現血便。在這種情況下使用消痔丸可能有效。

反之，如果是因為久坐、排便習慣不良、排便太用力或大便太乾，反而應該多吃蔬果類、多喝水，攝取白木耳、黑木耳可滋潤腸道的食物，透過增加腸道黏液來改善排便問題。

●肝火太旺易口臭？ 心火過盛盜汗心悸？

一般人如何知道自己火太旺？郭大維中醫師指出，以肝火過旺來說，容易口臭、眼睛泛有血絲，兩肋的肝經通過處會不舒服。心火過旺則會有口乾舌燥、小便偏黃、焦躁易怒、盜汗心悸等徵兆。

調理方面，實火會以清熱藥材，黃芩、黃蓮等為主。虛火要以滋陰為主，常用藥材如天門冬、麥門冬、玄蔘、地黃等等。火氣大引發淋巴腫、皰疹時，則會用板藍根、大青葉、金銀花、連翹等幫助清熱解毒。拔罐也是治療方法之一，實火者拔罐後多呈現深紅、鮮紅色；虛火者則拔完罐後顏色偏淺或起水泡。

(圖/潮健康提供)

●飲食如何搭配調整 可減少上火機率？

如何調整飲食以避免經常上火？郭大維中醫師表示，道理如同「冬吃蘿蔔夏吃薑」，夏天吃太多寒涼食物、手搖飲料會讓身體溼熱，可攝取適量的薑來發汗與排出溼氣。冬天吃太多燥熱食物時，可搭配大白菜、白蘿蔔，或用烏梅汁、青草茶取代汽水，平衡食材中的陰陽。另外，冬天如果擔心吃太多寒涼水果，可多選擇蘋果、芭樂。

「天冷時吃太多溫熱食物，容易造成火氣大，很多女孩子因此鼻翼、臉頰、下巴長滿爛痘子，都要特別注意！」郭大維中醫師說明，鼻翼兩側長痘痘或毛孔粗大，多是胃火亢盛的徵兆，而下巴長痘常與排便不順有關。愛吃辣、吃重口味的女性，在經期時下巴常會長痘痘，調理上尤要注意排便問題。

●冬天不吃早餐亂減肥 容易腰痠長分泌物？

郭大維中醫師提醒，冬天是許多女性減肥的季節，很多人會採用極端的方法，例如不吃早餐、只吃低渣飲食、低熱量飲食，或三餐只吃生菜沙拉，導致下體分泌物變多、容易腰痠等情況。飲食上應該適當調整，如生菜沙拉雖然健康，可搭配溫熱的茶葉蛋或橄欖油。飯後可以攝取較溫潤的水果，例如蘋果、芭樂、酪梨等。

「冬天要吃火鍋可以，麻辣鍋不要天天吃，可以改為昆布鍋。梨子、橘子這類水果盡量在飯後吃，除了潤肺化痰，高纖維也可以幫助排便。飲食的重點就是要在對的時候吃對的食物！」郭大維中醫師提醒。