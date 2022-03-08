有人說，減肥是一輩子的事，據傳A型的人多吃蔬菜、B型多攝取乳製品、O型適合吃肉類、AB型的人蔬菜和乳製品都可多吃，依照血型選擇飲食有助減重。這樣的「血型減重法」真有科學根據嗎？

每隔一段時間，有關「血型減重」的說法就會不斷出現。據了解，這是一位美國自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo在1996年所提出，論點是根據各血型的起源與祖先的生活環境、飲食習性，來推論各種血型的人適合哪種飲食，以及多攝取特定食物類型能幫助減重。

例如相傳O型是最古老的血型，當時祖先以狩獵維生，吃的是最原始的食物─肉類，因此推論出O型血的人可以多攝取肉類蛋白質；A型則是進入農耕社會後出現的血型，所以適合蔬果飲食；B型則出現於喜馬拉雅山的遊牧民族，乳製品較適合這類血型的人；AB型則較近代才出現，基本上A、B型不適合的飲食，AB型的人也較不適合。

對於許多減重失敗或者陷入瓶頸的人來說，「血型減重法」似乎出現一線契機，甚至有媒體報導知名藝人也參考這樣的減重法，讓更多人躍躍欲試，但這套減重方法真有其事嗎？

●研究證實：不同血型採A型蔬食型態都能獲得相同好處

為了加以驗證，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，多倫多大學在2014年進行一項研究，找來約1,500人追蹤他們的血型和飲食型態，結果發現，無論何種血型的人，只要採取A型人的飲食建議，也就是多吃蔬果，普遍體重較輕、腰圍較小、血壓也較低；採取O型人的飲食方式，肉吃得較多，則三酸甘油酯普遍偏低，因為三酸甘油酯主要來自精緻澱粉；至於採取B型的乳製品飲食為主的人，沒有看到顯著的益處。

也就是說，無論何種血型的人，只要採取某種飲食型態，身體都會得到差不多的反應，任何人都可以從A型的建議飲食中獲得好處，或因為肉吃得多、精緻澱粉攝入少而三酸甘油酯降低。因此，蕭捷健建議，一般人飲食不太需要考慮血型，只要留意少吃紅肉、精緻澱粉和加工食品，如果完全依據血型飲食，不但達不到減重效果，更可能營養失衡。

●血型飲食法或可參考 但用以減重恐達不到效果

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳解釋，最開始是有人在討論如何吃最健康，並從血型的來源、當時人們的飲食生活狀況，去推論可能某種主流飲食型態最有利於腸胃消化吸收，因而存活下來。不過他認為，物種經過幾萬年演化，各種血型的特性可能已漸漸同化，飲食消化能力可能已看不出差異。

「撇開血型經過幾萬年演進，會不會早就洗掉對於特定食物有顯著的消化差異，即使血型真的對於特定食物種類存在消化差異性，也不代表這類食物吃多就一定會瘦，最重要是減重過程一定要留意飲食均衡，著重熱量控管，」柳朋馳說。

他認為，單純在飲食上根據血型略作調整，例如O型的人在排除其他器質性的原因後發現，蔬菜吃多容易消化不良、脹氣或便秘等，吃肉時這樣的情況卻減少，不妨就能稍微增加肉類攝取的比例，但前提還是要排除其他可能的潛在疾病或易產氣的食物吃太多，像是氣泡水、碳酸飲料、澱粉含量高的食物等。

不過，肉類烹調方式、部位，以及透過運動將吃進的多餘熱量消耗掉，都會關係到減重效果，即使O型適合多吃肉，也不太可能因為菜吃得多、肉吃得少因而變胖，畢竟蔬菜的熱量還是比較低，熱量總量才是減重的關鍵。

再者，減重、變胖與否及飲食習慣也和種族及地域有關，例如血型相同，亞洲人和西方人的飲食習慣就有明顯差異，東方人的主食是米飯，西方人傾向於肉類或小麥類；或者有些地區崇尚蔬食，不太可能當地O型的人幾乎就都胖子。

「只能說，特定血型的人或許在特定飲食的消化上稍微強或弱一些，且某些特定食物吃多確實會有不適症狀，這時就可調整食物攝取比例，觀察是否因此改善，但不代表這樣吃一定會瘦下來，更不可能只吃肉、不吃菜，『減重』有點被過度引申，」柳朋馳說。

●血型也能決定命運、易罹患特定疾病？

不只是血型和飲食、減重的關係，一直以來也有醫學研究報告分析是否特定血型特別容易罹患某些疾病，但大多屬於統計性資料，許多變因無法校正，因此最後往往沒有定論，只能說「變數太多」。

柳朋馳解釋，血型與血液中的抗原抗體有關，紅血球表面有A抗原就是A型，有B抗原是B型，A、B抗原都有就是AB型，兩種抗原都沒有則是O型。儘管血型基本上對於生理不會有影響，人們仍試圖尋找是否血型已決定一個人的命運、是否容易罹患特定疾病，但始終沒有定論。

大部分現在進行的血型研究是為了追溯歷史、尋找人種來源，好比現在有人研究為何亞洲人感染新冠病毒後較不易引發重症，進而發現亞洲人的血液中可能帶有某種抗體，是遠古以來祖先遷徙時就帶有這樣的抗體基因，只是隨著時空變遷、地球村的今天，有些亞洲人已不帶有這樣的基因，仍然可能出現重症。但類似的研究往往沒有定論，只能說是可能的影響因素之一，非決定性因子。

不過，蕭捷健指出，在某些地方，血型的演化、基因突變確實可能為當地人帶來好處，例如目前已知O型血較不易感染瘧疾，因此非洲將來可能有愈來愈多人是O型血，以利他們能夠存活下來。