將於4月21日正式開幕的大臺南會展中心ICC Tainan，3月19日舉辦《創，臺南》壓力測試演唱會，開放超過2,500名歌迷進場觀看演出，邀請四組創作俱佳的音樂人首登創建新舞臺，開放索票後即刻秒殺。

2021KKBOX風雲榜潮流新聲上榜-老王樂隊、潮流指標-婁峻碩、金曲最佳樂團-糜先生、創作才女-鄭宜農四組創作系人氣歌手集結壓測演唱會，卡司超高人氣的夢幻程度使3月6日開放索票後隨即秒殺，踴躍的程度讓測試性演出未演先轟動。

大臺南會展中心總面積約5.2公頃，是全臺唯一一個緊鄰高鐵站的會展中心，一旁有鄰近的高鐵臺南站、臺鐵沙崙站，緊鄰三井Outlet、萬國通創意觀光工廠、奇美博物館等熱門景點。

展覽棟、會議棟及停車棟 3 棟相連的會展建築，擁有國內最高的無柱展示空間，兼具小巨蛋的功能，耐震度達7級，展場可容納5,500人、600個攤位設攤，兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多功能的場域。此外室內、外停車空間共可容納800輛汽車、464輛機車，距離高鐵、臺鐵站步行3分鐘即可抵達，南北交通往返相當便利。

大臺南會展中心4月21日正式開幕，9月更將展出2022臺南品味週、臺南國際綠色產業展及臺南機械展等熱門展覽，未來渴望成為南臺灣商展、賽事、影音等藝文活動的熱門場地，連結當地文化、活化在地產業，促進臺南地方消費蓬勃發展。

(臺南市政府經濟發展局廣告)