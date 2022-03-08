疫情時代，成天待在家裡，連線開會、上網追劇、玩遊戲，數位3C不離身。長時間用眼，眼睛容易乾澀、搔癢，看東西還會霧霧。想要點眼藥水，緩解眼睛疲勞，你做對了嗎？藥害救濟基金會解析眼藥水背後的大學問。

1、長時間盯著螢幕看，眼睛會出現哪些不適症狀？

‧目不轉睛，乾眼症上身：角膜上皮組織是靠淚液流動，維持含水狀態。淚液循環需要靠眨眼來完成。尤其中老年人，長時間用眼過度，使得眼睛眨眼次數明顯減少，容易產生乾眼症。

有研究顯示，正常眨眼次數每分鐘15～20次，看書時為10次，操作電腦為4～5次，開車或玩電腦遊戲，只有2～3次。若眨眼次數降到每分鐘10次，還可以維持淚膜完整，但若減到每分鐘4～5次，就會出現眼睛乾澀，也可能會有異物感、燒灼感、刺痛感、眼睛癢、紅眼睛、畏光和視力模糊等症狀表現。

‧調節能力變差，假性近視或提前老花：近距離用眼太久，睫狀肌收縮，暫時無法放鬆，引起水晶體變厚，處在近視的狀態。隨年紀增長，睫狀肌漸漸失去彈性，喪失調節能力，長期用眼下來，肌肉疲乏、退化，提早出現老花。

2、市售眼藥水種類繁多，有標榜涼感、美白、抗疲勞等不同功能，要如何聰明挑選眼藥水？

一般來說，眼藥水的功能愈多，代表添加成分愈繁複，價格也較高。但不是最貴的最好，應依個人症狀，挑選合適自己的眼藥水。常見眼藥水成分與功效，茲整理如下：

‧眼睛乾澀不適：含保濕劑和增稠劑，讓眼球獲得短暫滋潤感，如：羧甲基纖維素（CMC）、polyvinyl alcohol (PVA)、玻尿酸等。

‧眼睛紅：含血管收縮劑，使眼球微血管收縮，改善眼白布滿血絲的情況，如tetrahydrozoline, naphazoline等，但這類成分只能暫時緩解，等藥效過了，血管會出現反彈性擴張，充血反而更嚴重，不建議長期使用；若有青光眼的病人，使用前應先諮詢醫師或藥師。

‧眼睛癢：含抗組織胺或類固醇成分，緩解眼睛搔癢，如chlorpheniramine，fluorometholone。非處方眼藥水成分以抗組織胺為主，類固醇類成分則需醫師處方。

‧眼睛疲勞：含維生素B群、維生素A、維生素E、牛磺酸、胺基酸等營養成分，滋養眼睛，緩解改善眼睛乾澀疲勞的刺激感。含維生素B群的眼藥水，應避光貯存，宜用不透明外袋保存。

‧眼部刺激引起之不適：含甘草酸二鉀、氨基己酸等抗炎成分，緩解發炎狀況。若是感染引起的不適，需使用由醫師處方含抗生素的眼藥水或眼藥膏，才能達到殺菌效果，例如氯黴素、磺胺類、四環黴素，配合療程五到七日使用。

●長期使用類固醇眼藥水 當心青光眼、失明機率增

藥害救濟基金會提醒，選購眼藥水應諮詢醫師或藥師並依指示使用，才能對症下藥，保障用藥安全，若連續使用三天，症狀沒有改善，應就醫治療。

另外，長期使用含類固醇眼藥水可能會提高眼壓，角膜變薄，提高罹患青光眼、甚至失明的風險；建議應定期回診監測眼壓，如有不適，應儘速就醫。