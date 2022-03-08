「昨日台灣，今日香港！」財信傳媒董事長謝金河表示，過去30年，台灣的人流、物流、金流全流至大陸，股市跌多漲少，如今香港正步上台灣過去30年的後塵，資金外逃造成港股跌不休，去年恒指及國企指數跌幅全球第一，今年更是領先全世界破底。他警告，一個市場，當人與錢都跑了，資本市場會像吃角子老虎般，慢慢耗盡你的資產。

美國加大制裁俄羅斯引發資金避險，加上香港爆發疫情拖垮經濟，周一（7日）港股一度狂瀉逾千點，指數來到20826點，創5年半新低，隨後跌幅稍收歛，終場仍重挫847點（或3.87%），收在21057點，儘管險守21000點大關，但仍是新冠疫情爆發以來最低點。港股在2021年2月19日指數還有30644點，但短短1年時間豬羊變色，跌掉10000點，台、港股差距縮小至3879點。

大型科技股一路慘跌仍未見底，美團崩殺11.3%，較歷史高點累計狂瀉近7成；京東集團跌5.8%；騰訊下跌3.7%，收報388港元，破400港元；阿里巴巴下跌3%、收在96港元；嗶哩嗶哩大跌9.8%，收在187港元。

謝金河在臉書發文表示，過去30年，台灣的人流、物流、金流全流至中國，台灣日漸枯竭，年輕人找不到工作，台灣陷入低薪窘境，股市跌多漲少，投資人愈買愈套。今天香港正重蹈台灣過去30年的覆轍；這次疫情更是衝著香港來，染疫逾44萬人，死亡1773人，災情十分慘重。

他表示，資金外逃造成港股跌不休，去年恒指及國企指數跌幅全球第一，今年更是領先全世界破底，重量級的騰訊從775.5跌到400港元，阿里巴巴從309.4跌到98.2港元，美團從460跌到161.5港元，小米從35.9跌到13.7港元，嗶哩嗶哩從1072跌到207港元；在美國掛牌的滴滴從18.01跌到3.39美元，拼多多從212.59跌到47.6美元。這些重量級的中企股，跌幅都超過五成，更可怕的是，跌下去再也彈不起來。

謝金河，現在香港的噩運才要開始。巴菲特的夥伴孟格看好阿里巴巴，從300美元就加碼，結果阿里愈攤愈平，巴菲特大賺、孟格慘賠。台灣很多人重押騰訊、小米，包括最近的康希諾都從450跌到116港元。

謝金河示警，一個市場，當人與錢都跑了，資本市場會像吃角子老虎般，慢慢耗盡你的資產。「昨日台灣，今日香港」這齣戲碼正在上演！