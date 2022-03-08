受俄烏戰火影響，台股周一（7日）重挫557.83點，收在17178.69點，權王台積電被外資猛烈倒貨，連11個交易日賣超，合計賣超30萬張，其中賣得最兇的摩根士丹利，過去一個月內喊買三次台積電，並給予780元的目標價，如今位居外資賣超第一，引起網友一番熱議。

外資周一賣超台股822.39億，賣超金額創史上次高，根據統計，外資周一賣超台積電達5.9萬張，已經連續11天倒貨台積電，共賣超30萬9,820張，致使台積電近期股價一路下殺，更在上周五跌破600元關卡。

而在這同時，大摩重申台積電正向評等，並給予未來12個月780元的目標價。工商時報報導，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電的3奈改良型N3e製程生產良率進步，量產時間可能從2023年Q3提前一季到2023年Q2。

詹家鴻指出，台積電加速提高N3e製程良率，有望獲得英特爾更多的CPU委外代工訂單，而N3e也有利提升明、後年毛利表現，故重申台積電「優於大盤」投資評等，並維持780元的目標價。

不過從近期外資賣超的名單中可見，過去1個月多次喊買台積電的摩根士丹利，在11天中賣超台積電高達6.4萬張，成交比重位列第一，許多網友見大摩口是心非，留言狂酸「邊喊邊出貨？」、「大摩喊買的時候，右手都會出貨」、「出貨文還來啊」、「一路喊多，一路出貨」、「不看還好，一看不得了，狂賣欸」、「一路喊，一路崩」、「完了，快逃啊」。

台積電封關前收在636元，農曆年節過後股價一路下挫，迄今跌幅已近10%。台積電周一仍賣壓沉重，開盤即挫15元，隨後跌勢不減反增，盤中最低見575元，終場下跌19元，收在576元。

值得一提的是，雖然台積電近期不受外資青睞，但這波下跌吸引不少散戶買盤勇敢挺進，零股交易爆出1056萬股巨量，連同持有台積電比重近47%的ETF台灣元大50（0050）零股交易也出現538.7萬股的大量。