籃球「勝分差」簡單、好玩、賠率相對高，如果再搭配「過關組合」的投注方式，就可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」，一直深受大家喜愛。今年NBA球季有購券者以900元買籃球勝分差「過關組合」抱回28.8萬元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

他900元買籃球勝分差過關組合 抱回28.8萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

籃球運彩「勝分差」玩法是指購券者可以猜一場比賽結束時的「勝隊」及其「勝分差距」，投注選項包括「主隊1-5」、「主隊6-10」、「主隊11-15」、「主隊16-20」、「主隊21-25」、「主隊26+」以及「客隊1-5」、「客隊6-10」、「客隊11-15」、「客隊16-20」、「客隊21-25」、「客隊26+」共12種，毎種選項的賠率，少的話有4倍、多的話則有高達30倍。

籃球運彩「勝分差」玩法說明。(台灣運彩提供)

「過關組合」投注方式，就是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大，而「組合」則是可以讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合。(台灣運彩提供)

1/15(六)台北市中山區的投注站就有1位購券者花900元挑了2場NBA賽事的「勝分差」投注「過關組合」包括1.「達拉斯獨行俠Vs. 曼菲斯灰熊 客勝26+賠率30倍」以及2.「金州勇士Vs. 芝加哥公牛 客勝26+賠率30倍」買過1關及2關的組合，總共3個組合(C2取1等於2，C2取2等於1，合計3個組合)，每組合300元。比賽結果全數命中，合計中獎金額28.8萬元，羨煞不少人。

過關組合抱回28.8萬元獎金。(台灣運彩提供)

從他的投注方式可以看出2個眉角：1.鎖定「強」「強」對決的對戰組合，買「受讓方勝26＋」賠率30倍的「勝分差」高賠率選項；2.搭配「過關組合」的買法，兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。目前正值NBA球季期間，運彩每天都會提供籃球「勝分差」玩法，大家可以買張運彩試試，下1位高賠中獎的幸運兒可能就會是你。

他投注中獎的2個眉角。(台灣運彩提供)