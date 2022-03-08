歐盟開始審核 前蘇聯3共和國申請入會案 03:042022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交官說，在俄羅斯進攻親西方的烏克蘭後，歐洲聯盟（EU）會員國今天商定，展開審核烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦入會申請的漫長程序。 在俄國發動侵烏攻擊後，這3個前蘇聯共和國上週緊急提出了具有高度象徵性的入會申請。 歐盟現有27個會員國，這個集團決定是否允許新會員國加入的程序是有名的複雜，時間可能長達數年，如今已針對上述3國申請入會案跨出了第一步。（譯者：張佑之）1110308 IEA呼籲歐盟 勿與俄國續簽天然氣供應合約 陸委會批錯誤連結一中 國台辦：謀獨徒勞 #會員國 #歐盟 #審核 #前蘇聯 #共和國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰事掀地緣政治焦慮 喬治亞立即申請加入歐盟 04:002022/03/03 國際 台灣將主辦APEC論壇 引領再生能源發展 04:102022/03/03 話題觀察 歐盟官員稱只有中方能當俄烏調停人 中方正式回應 22:562022/03/06 兩岸 想搭烏克蘭便車 摩爾多瓦與喬治亞申請加入歐盟 21:142022/03/03 國際 歐盟公告稅務不合作清單 台商應檢視相關稅改效應 15:102022/03/03 財經 不只加拿大 多國駐北京使館紛掛烏克蘭國旗相挺 18:212022/03/04 兩岸 從俄烏之戰看出美國姿態 政大教授揭：完全不管這群人利益 08:532022/03/04 政治 開發金納入台灣50成分股 04:102022/03/05 證券．權證 俄烏進入第二輪談判 郭正亮：普丁只把這國放眼裡 20:552022/03/03 政治 歐盟稅務灰名單 新列越南等十國 04:102022/03/04 金融．稅務 俄烏情勢屢被點名 中國駐外使館忙澄清 04:102022/03/07 話題觀察 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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