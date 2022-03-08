外交官說，在俄羅斯進攻親西方的烏克蘭後，歐洲聯盟（EU）會員國今天商定，展開審核烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦入會申請的漫長程序。

在俄國發動侵烏攻擊後，這3個前蘇聯共和國上週緊急提出了具有高度象徵性的入會申請。

歐盟現有27個會員國，這個集團決定是否允許新會員國加入的程序是有名的複雜，時間可能長達數年，如今已針對上述3國申請入會案跨出了第一步。（譯者：張佑之）1110308