在美歐多個國家擴大對烏克蘭供應軍火後，烏克蘭獲得大量肩射式飛彈以彌補其空防缺口。日來網上熱烈議論俄國空軍迎來對烏開戰後「最黑暗的一天」：26小時內被擊落10架戰機，連駕駛先進超音速戰機Su-34的王牌飛行員克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）都遭肩射飛彈擊落而被俘，再次重挫了俄軍進攻的氣焰，同時也鼓舞了烏克蘭士氣。而在一面倒的空中優勢下，俄王牌飛行員何以遭擊落被俘？已成為網上最熱烈討論的議題。

這架由王牌飛行員駕駛的Su-34戰鬥轟炸機是在基輔東北部的切爾尼科夫進行對地攻擊，遭肩射飛彈擊中墜落，砸穿了一幢民房。（圖／Global_Mil_Info）

俄軍Su-34戰鬥轟炸機被擊落後，2名飛行員一陣亡一被俘，而這也是Su-34戰機自2104年3月服役以來在首架戰損。（圖／推特）

俄羅斯軍方《塔斯社》報導證實了前一日網路上所盛傳的略顯紛的消息：10架俄軍各式戰機被烏克蘭部隊擊落，分別有1架Su-30SM戰、2架蘇-34戰鬥轟炸機、2架Su-25攻擊機、2架Mi-24/35武裝直升機各、2架Mi-8m多運輸直升機以及1架Orlan-10小型無人飛機，這10架飛機在26小時內連續被擊落，西方媒體稱之為俄羅斯空軍「最黑暗的一日」。

駕駛Su-34戰機遭擊落被俘的俄軍王牌飛行員克拉斯諾雅斯克少校。（圖／烏克蘭國防部）

駕駛Su-34戰機遭擊落被俘的俄軍王牌飛行員克拉斯諾雅斯克(前排右1)少校曾在敘利亞戰場作戰，由於表現優異受到普丁（前排左2)與 敘利亞阿塞德（前排右2)接見表揚。（圖／推特

俄情報部門表示，美軍將獲得的情報提供給烏克蘭，甚至直接參與烏軍的指揮與部署。這些支援隨著西方國家陸續運抵的武器到位，讓烏軍反攻取得相當驚人的成效。其中外界議論最多的是一位曾多次獲得勳章的俄羅斯王牌飛行員拉斯諾雅斯克少校，他具有豐富的作戰經驗，且駕駛的是Su-34戰鬥轟炸機，它與Su-30SM一樣都是俄羅斯的先進戰機，為何會在烏克蘭防空系統已幾乎被瓦解的情況下遭擊落？

俄軍使用非制導的FAB500的500公斤炸彈，飛行員必須低空低速飛行才能準確命中目標，但也因此曝露在肩射飛彈的威脅下。（圖／烏克蘭空軍）

專家指出，俄空軍缺乏精確導引彈藥，使用鐵製大型炸彈，為提高打擊精度，必須減速並降低高度，因此給肩射飛彈提供擊落的機會。可見一旦進入城市巷戰，肩射式飛彈依然能對敵方戰機構成有效的威脅。加上北約在戰場周邊地區已部署多日，對俄軍的動態相當了解，也是能對俄軍造成重創的關鍵因素。至於俄軍為何不使用精確制導武器，有些專家猜測，可能是制導武器價格較高，平時訓練時也較少實際操作，另一個原因可能是俄方取得空中優勢後心態轉向輕敵。

俄羅斯製造號稱先進戰鬥轟炸機Su-34，遭肩射飛彈擊中墜落，部份殘骸砸穿一幢民房。（圖／推特@Blue_Sauron）

從烏軍發布的消息看來，這架由王牌飛行員駕駛的Su-34戰鬥轟炸機是在基輔東北部的切爾尼科夫進行對地攻擊，遭肩射飛彈擊中墜落，砸在一幢民房上，2名飛行員一陣亡一被俘，而這也是Su-34戰機自2104年3月服役以來在首架戰損。Su-34是蘇愷設計局研製的超音速雙發雙座戰鬥轟炸機，機頭為安裝大型雷達設計成寬扁形狀，2名飛行員並排乘坐，因其外型被取個鴨嘴獸的綽號。整體設計呈現拼拼湊湊的功能取向，完全沒有整體設計理念，因為什麼功能都想要，組合在一起成為大雜燴，整體性能因而大幅下降。更早之前的Su-30在國際市場賣得很好，但更新款的Su-34卻一架都未在國際上賣出。

被擊落後砸穿民房的俄軍Su-34戰機尾翼，有明顯俄軍編號。（圖／推特@Blue_Sauron）

這次被擊落的Su-34隸屬俄羅斯中部軍區空軍第21近衛混成航空兵師混成航空兵2團，飛行員參加過敘利亞戰爭，曾因戰績優異受到表揚，並與普丁合影。據稱這次在烏克蘭進行低空轟炸任務時被俄製「針-1」（Igla-1，代號9K310）肩射飛彈擊落，其性能與美製刺針飛彈類似，前蘇聯在上世紀70年代設計，80年代服役。從被擊中的視頻可知，戰機發現遭攻擊時已不及反應，僅拋出2枚干擾彈就被擊中墜毀。Su-34機上掛載500公斤級的FAB500無制導炸彈進行轟炸任務，可能是為了省錢不用制導炸戰，另一方面可能也因為已掌握制空權，心態上有些輕敵。最後導致數千萬美元的戰機被一具小飛彈擊落，一名飛行員陣亡加上一名王牌飛行員被俘，還被拿到國際上亮相，實在太不划算了。俄軍在搏命的戰場上還打這種人命換省錢算盤，可見得除了經濟上困窘，作戰指揮系統也很有問題。

用俄製針-1肩射飛彈擊落俄軍Su-34戰機的烏克蘭陸軍契吉可夫上尉（Serhii Chizhikov）。（圖／推特@BackAndAlive）

這次建功的針-1肩射飛彈據說還是德國人送來的，2月底開戰時，德國送給烏克蘭一大批反坦克火箭彈、戰防飛彈與針式肩射飛彈，後來德國發現其中有一部份過期品因保養不佳而無法使用，德國政府則因此趕緊撤回失效的武器，也因此慘遭媒體修理。這次的經驗也讓外界了解，武器不必都得如何先進，只要勤於保養功能正常，足夠的訓練加上戰術運用得當，照樣可以打出傲人的戰績。