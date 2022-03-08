美國國務卿布林肯今天匆匆訪問因俄羅斯入侵烏克蘭而惴惴不安的立陶宛和拉脫維亞，保證北大西洋公約組織會提供保護，美國也會予以支持，並肯定立陶宛與台灣發展關係。

立陶宛、拉脫維亞以及布林肯明天將訪問的愛沙尼亞以往是蘇聯加盟共和國，如今都已加入北約（NATO），美國總統拜登政府力求安撫這3國對俄羅斯可能擴張目前侵烏作戰行動的安全疑慮。

布林肯在拉脫維亞首都里加（Riga）說，波羅的海國家已「築起民主高牆，抵擋」俄羅斯在歐洲掀起的「專制浪潮」；「在我們民主政體因應這項挑戰時，美國比以往任何時候更堅定地與你們站在一起」。

他強調，美國對北約協防公約的承諾是「神聖的」，同時北約與美國現正商討在波羅的海國家長久駐軍一事。「一旦遭到攻擊，我們將捍衛北約每一吋土地，沒有人應該懷疑我們的準備和決心。」

布林肯並指出，烏克蘭情勢可與立陶宛對台灣關係相提並論，因為所有國家都應有權執行自己的外交政策。

他說：「每個國家都可以和選擇的對象為友，美國繼續支持立陶宛和每個國家選擇自己的道路。」（譯者：張佑之）1110308